Joan Dausà vol estrenar el seu nou disc a Empúries

El cantant Joan Dausà publicarà nou disc aquesta tardor i ha anunciat els únics concerts que farà a l'estiu, en un esdeveniment el darrer cap de setmana de juny i el primer de juliol al recinte de la ciutat grega i romana d'Empúries (Museu d'Arqueologia de Catalunya), a l'Escala, anomenat 'Respira: un concert, una festa, una experiència', on sonaran per primer cop en directe. El nou àlbum estarà produït per Santos & Fluren (Blind Records) i Dídac Fernandez. Dausà va tancar la seva gira d''Ara Som Gegants' a finals de 2019, i va ser aleshores quan va anunciar que necessitava una aturada per agafar aire i compondre cançons per al disc que justament ara està en procés d'enregistrament.

'Respira: Un concert, una festa, una experiència' es concep com un espai de trobada sota els pins, al costat del mar i amb les ruïnes gregues com a teló de fons. A part dels concerts de Joan Dausà, el recinte del festival comptarà amb un espai Village on abans i després de l'actuació, el públic podrà degustar la gastronomia de l'Empordà. Aquest espai comptarà amb l'actuació d'un DJ que tancarà cadascuna de les quatre vetllades programades. Aquest esdeveniment complirà totes les mesures de seguretat decretades en el moment de dur-se a terme l'activitat.