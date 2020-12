L´actriu Viviane De Muynck es posa en la pell de Molly Bloom, un text sorgit del famós monòleg final de Penèlope de l´Ulisses de James Joyce i reinterpretat, en aquest cas, per la intèrpret flamenca i dirigit Jan Lauwers. Una història que es mou a través de l´amor i l´humor, com ha destacat Viviane De Muynck, i que, entre altres temes, tracta sobre la «innocència perduda». L´actriu va destacar ahir en una trobada amb els mitjans que és «sorprenent» que el text fos escrit l´any 1920 sobretot per «la llibertat sexual d´aquesta dona que va parlant d´una idea rere l´altra i és molt explícit i és una cosa que no s´està tan acostumat a escoltar», va afegir. L´espectacle, una producció de Needcompany, arriba al Teatre de Salt al Temporada Alta avui i demà.

Jan Lauwers i Viviane De Muynck es van començar a interessar el 1999 pel famós monòleg que tanca l´Ulisses de James Joyce. De Muynck va explicar ahir que era molt més jove quan va començar a treball i interessar-se en el text Molly Bloom i va ser quan Jan Lauwers es va interessar per Joyce que van començar a treballar plegats en l´obra. Va apuntar que no van modificar el contingut del muntatge, però que el canvi més gran que van dur a terme amb el text va ser quan Lauwers li va suggerir que canviés el punt de vista i que no es posés en la pell d´una noia jove, sinó d´una dona que «observa els homes i fos crítica amb alguns elements».

aPel que fa la posada en escena, no hi ha elements descriptius. «A l´escenari hi ha una taula i tres cadires que representen els diferents personatges i el que és interessant és que al final és com si veiessin els homes asseguts a les cadires encara que no hi siguin».