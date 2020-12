El bingo dels solitaris

Parelles que s´alimenten de la discussió, d´altres que viuen sota el mateix sostre però en planetes diferents i altres solituds reunides poblen els contes d´Empar Moliner, ara traslladats al teatre a T´estimo si he begut. La proposta, dirigida per David Selvas, ha arribat a Temporada Alta a empentes i rodolons -s´havia d´estrenar al març quan va esclatar la pandèmia, ha patit casos de covid i el tancament de teatres del novembre-, primer a Girona i el 18 a Torroella de Montgrí.

De la mà d´un trio teatral d´èxit, T de Teatre, Dagoll Dagom i La Brutal, la mordacitat dels relats puja a escena entrelligada per la música gràcies a Mercè Martínez, que lidera l´apartat vocal molt per sobre de la resta d´intèrprets.

Carme Pla, Rosa Gàmiz, David Bagés o Ernest Villegas, entre altres, posen cara als treballadors i clients d´un bingo, que són l´excusa per esfilagarsar les històries, algunes més lluïdes que d´altres, com la de la parella que es baralla per una infidelitat somniada o la d´uns pares que afronten l´intent de suïcidi del fill. Fins i tot de les misèries, com més afilades millor, se´n pot fer humor.