Joan Dausà estrenarà el seu nou treball a les ruïnes d'Empúries

El cantant i compositor Joan Dausà publicarà nou disc a la tardor de 20201 i va anunciar ahir els únics concerts que oferirà l´estiu de l´any vinent, en un esdeveniment especial que tindrà lloc a finals d´estiu, concretament els dies 25 i 26 de juny i el 2 i 3 de juliol al recinte de la ciutat grega i romana d´Empúries (Museu d´Arqueologia de Catalunya), a l´Escala.

A l´espectacle, que es titularà Respira: un concert, una festa, una experiència, hi sonaran per primer cop en directe tots els temes d´aquest nou àlbum, a més d´alguns dels grans èxits de la seva carrera. El nou disc estarà produït per Santos & Fluren (Blind Records) i Dídac Fernandez.

Respira: Un concert, una festa, una experiència es concep com un espai de trobada sota els pins, al costat del mar i amb les ruïnes gregues com a teló de fons. A part dels concerts de Joan Dausà, el recinte del festival comptarà amb un espai Village on abans i després de l´actuació, el públic podrà degustar la gastronomia de l´Empordà. Aquest espai comptarà amb l´actuació d´un DJ que tancarà cadascuna de les quatre vetllades programades. Aquest esdeveniment complirà totes les mesures de seguretat decretades.

Dausà va tancar la seva gira d´Ara Som Gegants a finals de 2019, i va ser aleshores quan va anunciar en un comunicat que necessitava una aturada per agafar aire i compondre cançons per al disc que justament ara està en procés d´enregistrament. Inicialment, en el concert que va oferir a l´Auditori de Sant Cugat el passat mes de gener per tancar definitivament la gira, Dausà va anunciar que tornaria als escenaris amb una actuació el 24 d´abril de 2021. No obstant això, com a la majoria d´artistes, la pandèmia ha fet canviar aquells plans.

«Ha estat una gira sorprenent, molt emotiva perquè han passat coses que no ens esperàvem, i molt gratificant, perquè ens ha fet molt feliços i hem tocat a llocs increïbles», explicava el cantautor just acabar el tercer dels concerts que va oferir a Sant Cugat. Dausà va recordar el concert amb què van iniciar aquell viatge al Tibidabo i d´altres que també van ser especials com el del festival de Cap Roig, el dels Jardins de Pedralbes, el de Porta Ferrada o el que van oferir a la sala Apolo. «Tots han seguit l´estela del primer i ha anat creixent el repertori i la banda, però tot va començar al Tibidabo», recordava.