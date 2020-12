Sílvia Pérez Cruz presenta per partida doble el disc «Farsa (género imposible)»

El Teatre Municipal de Girona serà aquesta tarda l´escenari del primer dels dos concerts de presentació del nou disc de Sílvia Pérez Cruz, Farsa (género imposible), en el marc del festival Temporada Alta. Aquest primer recital serà en solitari i amb la intimitat d´una guitarra, mentre en el segon estarà acompanyada dels músics de la Farsa Circus Band, que integren Marco Mezquida, piano i teclats, Alexis Tobías, percussió, Mario Mas, guitarra, Bori Alberto, contrabaix- i Carlos Monfort, com a violinista, i tindrà lloc l´Auditori de Girona el pròxim 22 de desembre.

Farsa (género imposible) és el nom del nou treball discogràfic format per cançons pròpies, en què Sílvia Pérez Cruz, fa dialogar la lírica amb el teatre, la dansa, el cinema i la pintura, per exemple incorporant treballs de la pel·lícula La noche de 12 años (Álvaro Brechner); la música original creada per l´espectacle Grito Pelao amb la ballarina Rocío Molina, que es va poder veure al Temporada Alta de 2018 o les seves composicions per la obra de teatre Cyrano, representada al festival de 2017 i interpretada per Lluís Homar. Celebrant aquest diàleg interdisciplinari, i amb la intenció de donar unitat al projecte, la palafrugellenca ha buscat també la relació amb la fotografia, realitzant una sèrie de retrats que serveixen de portades específiques per a cada una de les cançons.

D´altra banda, el festival programa aquest cap de setmana Corpus, la història sobre una trobada entre una peça escultòrica, un manipulador d´objectes i un músic que rendeix homenatge al cos. A través d´aquest espectacle, Xavier Bobés vol explorar el moviment d´un objecte escultòric en relació amb el cos humà, l´animal i el vegetal. L´obra creada, dirigida i interpretada per Bobés, representa aquell vincle únic que tots tenim amb el nostre cos, el qual es deteriora i corromp, així com es manté invencible, davant les adversitats dels anys. L´obra es podrà veure al Saló de descans del Teatre Municipal de Girona avui a les 5 de la tarda i demà, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda.

L´altra protagonista del cap de setmana al festival serà Un tal Shakespeare, l´obra dirigida per Susana Lloret i Marcel Tomàs, qui també n´ès l´intèrpret juntament amb Toni Escribano. El muntatge es podrà veure avui a 2/4 de 8 de la tarda i demà a les 6 de la tarda, a la Sala La Planeta de Girona.

L´obra parteix de la història d´un còmic que accidentalment es troba sol davant del públic tot esperant els seus companys de repartiment, que no arriben.L´espectacle previst per a representar era un Shakespeare, així que els dos protagonistes acabaran interpretant l´obra del dramaturg però a la seva manera. El text s´inspira en els grans temes de l´obra shakespeariana per construir un discurs crític, corrosiu i distorsionat, de situacions d´actualitat que, tretes de context, resulten iròniques.