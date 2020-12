Les germanes Nedderman celebren el Nadal amb un recital al festival Càntut

Aquesta tarda, a les 7 a la Sala del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva, Judit i Meritxell Neddermann donaran el tret de sortida al cicle de concerts que el festival Càntut ha organitzat per aquest mes de desembre. En aquesta actuació, les dues germanes presentaran en format quartet el disc Present, publicat ara fa tot just un any, amb les entrades exhaurides.

Aquesta és una de les dues propostes del festival de cançó per aquest mes de desembre, que es va veure obligat a anul·lar la cinquena edició prevista pel passat mes de novembre i posposar-la al 2021. El segon concert tindrà lloc el pròxim diumenge 20 de desembre amb Paula Grande i Anna Ferrer, que presentaran oficialment el disc Vega, el segon volum de la col·lecció discogràfica del Càntut.

El desembre congelat, El noi de la mare, Pastorets de la muntanya, Santa nit, o El petit vailet, entre d´altres, són algunes de les nadales populars catalanes que formen part del disc de Judit i Meritxell Neddermann. El record d´haver cantat i tocat aquest repertori en família va portar les dues artistes a enregistrar un àlbum amb algunes de les cançons amb més tradició nadalenca.

«Vam començar a tocar les nadales a piano i veu que és com sempre ho hem fet a casa per Nadal, i a partir dels arranjaments que ens van sortir a duet vam començar a afegir elements», explicava Judit Nedderman fa un any, en una entrevista concedida a l´agència ACN amb motiu de la publicació del treball.

L´àlbum consta de set nadales en català, amb col·laboracions d´artistes com Ferran Savall, Mû Mbana i Aleix Tobias, i una cançó originària de Veneçuela, juntament amb les germanes Ahyvin i Ahylin Bruno. El resultat és una combinació de música tradicional però amb influència de la música jazz o clàssica, noves sonoritats que no havien «previst» però que en ajuntar-se les van inspirar.

«Creiem que simplement ajuntant-nos i gravant estàvem aportant com nosaltres vivim aquesta música», reflexionava sobre la originalitat de versionar nadales. Les va colpir especialment El prec de Nadal, un poema de Salvador Espriu que han musicat, i El petit vailet, que cantaven per Sant Esteve amb la seva besàvia de 100 anys. En el concert d´aquesta tarda, les dues germanes estaran acompanyades per Arnau Figueres a les percussions i Fede Salgado al baix.

El segon concert proposat pel Càntut aquest any tindrà lloc diumenge vinent amb Paula Grande i Anna Ferrer, que presentaran el disc Vega també a La Sala del Centre Recreatiu. Recentment editat, aquest és el segon volum de la col·lecció de projectes discogràfics amb repertori de tradició oral de les comarques gironines iniciada l´any 2016 pel projecte Càntut i que recull l´herència del disc Càntut (Bankrobber, 2016), de Belda & Sanjosex. El treball ressegueix els rols de les dones dels últims dos segles a partir de les cançons recollides en el cançoner en línia del Càntut i que dona veu i visibilitza les mares, filles, nenes i joves de generacions passades.

El treball està format per deu cançons amb composició original, arranjaments i direcció artística de les dues artistes que acosten el folklore català a l´actualitat i que presentaran acompanyades de Vic Moliner, Paula Vegas i Juan Rodríguez Berbín. Un treball que s´ha pogut fer realitat gràcies a la producció de Càntut, Cultural Lab i Escenapart, amb coproducció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, La Marfà i la Fira Mediterrània de Manresa. Les entrades per aquest concert es poden adquirir al portal web del festival.