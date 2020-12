Stay Homas es proposa «tocar tots els pals possibles» al seu nou disc «Agua»

El grup icònic del confinament Stay Homas, integrat per Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet, va publicar aquest passat divendres el seu primer disc Agua (Sony Music), en un exercici de «finalitzar l´etapa de 2020» i posar la seva voluntat creativa sobre la taula. Per Benet, la proposta es basa en l´eclecticisme, atès que els agrada molt fer música en tots els estils. Per Stroink, hi ha una voluntat des del principi d´«intentar tocar tots els pals possibles».

L´àlbum inclou una dotzena de temes, dels quals sis són inèdits i sis sorgits dels mesos en què tocaven al terrat. Segons explica Boltó, el comú denominador és que els temes els han fet tots tres junts i cada dia en un mood diferent. «Hem fet el que hem volgut tota l´estona», afegeix el músic, que també enumera l´intent d´anar a l´arrel de cadascun dels gèneres i «ser fidels» a aquest concepte. Ha avisat que l´àlbum passa per «molts estats d´ànim diferents» i moments vitals diversos.

Pel que fa al títol del disc, Benet explica que durant la seva època de terrassa cridaven «agua» molt sovint, i destaca que és un terme molt usat en la música llatina, «com l´´olé´ flamenc», i els va agafar «molt fort» per fer aquest clam, especialment a ell.