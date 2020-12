Llagostera adquireix una col·lecció privada del pintor local Emili Vilà

L´Ajuntament de Llagostera va formalitzar divendres passat la compra d´una quarantena d´obres del pintor local Emili Vilà. Aquest artista llagosterenc està considerat com un dels il·lustradors més destacats de la dècada dels anys vint a França, precisament en el moment en què el país veí era considerat el centre artístic de tot el món. Sobretot, Vilà va triomfar com a cartellista i retolista al París del segle passat.

En concret, el consistori ha adquirit 42 obres d´Emili Vilà i Gorgoll (1887- 1967), formades per 15 olis i 57 papers.

Aquesta compra s´ha efectuat per un valor de 15.000 euros a un particular i, segons fonts municipals, s´ha realitzat «amb la voluntat d´evitar la dispersió de la col·lecció i preservar a Llagostera part de l´obra d´un dels seus pintors més destacats».

En aquest sentit, tal com va explicar el regidor de Cultura de la localitat, Enric Ramionet, «Vilà no va ser només el més destacat alumne de l´Escola de Belles Arts de Llagostera, sinó també el que va tenir una carrera professional més notable. Per tant, és obvi que per a Llagostera el valor de l´obra de Vilà va molt més enllà del valor monetari».

Emili Vilà no només és un artista d´ampli reconeixement en l´actualitat, sinó que la seva obra també va ser valorada en la seva època, especialment a França, que va ser on va assolir l´èxit. En aquest sentit, va rebre la condecoració francesa de cavaller de la Legió d´Honor i el guardó de la creu de l´artista francès.

De Vilà en destaquen els seus cartells publicitaris encarregats per les principals empreses cinematogràfiques del moment, com ara Gaumont, Paramount i Fox, entre d´altres.

De fet, el pintor va treballar per a aquestes marques a escala mundial i també per a empeses franceses, per exemple Pathé, Galeries Barbés o Monat Films, per a les quals creava diversos cartells publicitaris per a tota mena de productes. Alguns d´aquests cartells encara es conserven i es poden visitar al Museu Fundació Emili Vilà de Llagostera.

Un cop restaurades les obres ara adquirides per l´Ajuntament de Llagostera, està previst mostrar-les totes en una exposició al Museu Vilà de cara al 2021.

Emili Vilà va néixer a Llagostera el 18 d´octubre de 1887 i hi va morir el 28 de desembre de 1967, ja que va tornar a la casa on va néixer per passar-hi els darrers anys de la seva vida. Tres mesos abans de morir, va inaugurar la seva «Casa Museu», ara coneguda pel museu que duu el seu nom i que es conserva tal com ell la va deixar.

L´espai recull l´obra d´aquest referent de la il·lustració i s´hi troben exposats uns 400 quadres. Al llarg de les diverses habitacions de la casa es poden observar les il·lustracions que recorren la trajectòria de l´artista i que durant la primera meitat del segle XX van omplir diaris, revistes i carrers d´arreu.