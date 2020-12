Els Museus Dalí estaran oberts del 18 de desembre al 6 de gener

Els tres museus del Triangle Dalinià (Figueres, Portlligat i Púbol) obriran des del 18 de desembre fins al 6 de gener. La Fundació Dalí ha argumentat la decisió perquè s'han disminuït les "restriccions en la mobilitat de la seva àrea d'influència i segueix de prop l'evolució de la pandèmia i de les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per establir les dates d'obertura de 2021". La Fundació ha explicat que mentre que a Púbol i Portlligat, la reserva per internet és obligatòria, a Figueres, és recomanable.

El dia de Reis, el Teatre-Museu Dalí és gratuït per aquells qui acreditin ser residents a Figueres. Per la resta, es mantenen les condicions de l'estiu: entrada gratuïta als menors de 14 anys i, com a reconeixement al personal que lluita contra la Covid-19, aquelles persones que acreditin la condició de personal sanitari, membres dels cossos de seguretat i emergència, i bombers.

Es poden visitar en aquest moment les exposicions temporals: al Teatre-Museu de Figueres 'Dalí: el surrealisme soc jo! Paisatges fora del temps', que mostra 12 obres del període surrealista i, al Castell de Púbol, 'Dalí/Gala/Dior. D'art i de moda', que explora el resultat de la col·laboració entre el dissenyador i la parella.