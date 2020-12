Amaral, Ferran Palau, Stay Homas i Oques Grasses actuaran al festival Strenes

Un concert en acústic d´Amaral i l´estrena en directe dels nous treballs de Ferran Palau, Oques Grasses, Stay Homas o Clara Peya són algunes de les primeres cites confirmades per a la pròxima edició del festival Strenes de Girona. El certamen ja ha anunciat onze dels vint-i-cinc concerts que té previst oferir entre el 26 de març i el 2 de maig del 2021, i entre els quals també hi ha noms com La Casa Azul o Judit Neddermann, per exemple.

El festival posa les entrades a la venda a les vuit d´aquest vespre per a la vuitena edició, una cita amb què vol «recuperar la noramlitat que ha robat la Covid-19», segons l´organització, que aquest any ja va haver de reformular dues vegades la programació -de l´abril es va traslladar al juny i finalment, al juliol- per poder-la celebrar amb totes les garanties.

Sota el lema «La creació no es pot restringir ni confinar», el certamen gironí aspira a ser «un far» que esperoni altres festivals, festes majors i programacions que encara no tenen clar si tirar endavant les seves produccions pels pròxims mesos.

L´escenari de la Catedral, que aquest any no s´ha pogut utilitzar a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, acollirà l´any vinent concerts com una de les darreres cites en acústic del grup Amaral (30 d´abril); l´estrena del nou EP de La Casa Azul (1 de maig) o la presentació del nou àlbum del grup Oques Grasses (2 de maig).

També arribaran a Girona amb nou disc sota el braç músics com Ferran Palau (10 d´abril), Stay Homas (17 d´abril), l´empordanesa Clara Peya (16 d´abril), Andrea Motis (2 d´abril) o Judit Neddermann (26 març), que es convertirà així en l´artista que més cops ha actuat al festival.

La primera parada a les comarques gironines de la gira per a teatres de Buhos, Teràpia col·lectiva, amb un espectacle dirigit per Albert Pla (27 de març), la nova proposta de Joan Miquel Oliver (9 d´abril) o un concert de Ginestà (17 d´abril) són la resta de propostes avançades pel festival.

A més de les escales de la Catedral, l´Auditori de Girona, el Teatre Municipal, el Centre Cultural La Mercè i la sala La Mirona de Salt repetiran com a escenaris del festival, que avança que s´adaptarà a totes les mesures de seguretat i sanitàries vigents en el moment del concert.

De moment, es posen a la venda els primers espectacles amb la meitat de l´aforament permès a cada recinte i en cas que es pugui ampliar més endavant, arribaria al 70%.