La fotografia, un vehicle capaç de despertar sentiments

Es diu popularment que «una imatge val més que mil paraules» i és una afirmació molt certa. Tot i que parlem diferents idiomes, moltes imatges s'entenen en cultures diferents. La fotografia és un llenguatge universal amb capacitat de transmetre un missatge en un instant. Una imatge és capaç de despertar empatia i diferents sentiments en qui la contempla. És per això que aquest art té un gran potencial divulgatiu. Això també ho podem traslladar a la pintura. En definitiva, l'art és una forma d'expressió amb capacitat d'exercir un efecte alliberador.

La cultura ha jugat un paper fonamental el 2020. Aquest any hem tingut temps per llegir més que mai, escoltar més música, veure més pel·lícules, obres de teatre o contemplar quadros. A punt de finalitzar l'any, la Fundación MAPFRE ja té preparada la programació de la seva Sala KBr a Barcelona i Sala Recoletos a Madrid, on es podrà disfrutar de l'obra de grans artistes dins de la pintura i la fotografia.

Sala KBr a Barcelona: del 18 de febrer al 16 de maig

Un dels regals que ens porta el 2021 és l'exposició de l'obra de Claudia Andujar a Barcelona, al Centre de Fotografia KBr Fundación MAPFRE. Es podrà visitar a l'Espai 1 des del 18 de febrer al 16 de maig del 2021. Per a la suïssa Andujar, la fotografia es va convertir en el mètode de comunicació i relació amb la població local quan va arribar al Brasil. Guiada per la seva visió humanista i amb un estil que combina una mirada íntima cap als subjectes representats amb una aproximació experimental que barreja l'art i el compromís, Andujar ha transformat la protecció i defensa dels ianomamis, un dels grups indígenes més grans i amenaçats del Brasil, en una missió de vida.

La mostra estarà composta per tres-centes fotografies i una sèrie de dibuixos realitzats pel poble ianomami, així com llibres, projeccions audiovisuals i documents. L'artista explica: «Estic connectada amb el poble indígena, amb la terra, amb una lluita essencial. Tot això em commou profundament. Tot sembla necessari. Potser no ho entenc tot, ni busco entendre-ho. Però no fa falta, estimar és suficient. Potser sempre vaig buscar la raó de la vida en aquesta essencialitat. I per això vaig arribar a la selva amazònica, de manera instintiva, mentre em buscava a mi mateixa».

Del 18 de febrer al 16 de maig del 2021, també es presentarà a l'Espai 2 "La Mirada Captiva", una col·lecció de daguerreotips del Centre d'Investigació i Difusió de la Imatge (CRDI) – Girona. El daguerreotip és el primer objecte que es difon i comercialitza en la història de la fotografia. «El mirall de la memòria», com va ser conegut en un primer moment, va ser divulgat per Louis Daguerre el 1836. És la primera vegada que s'aconsegueix una imatge en una placa platejada. Aquesta mostra té un objectiu més didàctic.

De juny a setembre a Barcelona

El fotògraf Garry Winogrand va néixer al Bronx el 1928. Va treballar com a fotoperiodista a l'agència Pix Inc., que proporcionava imatges a revistes per il·lustrar articles i reportatges. En el seu treball es pot apreciar el caos i la vitalitat de la societat nord-americana dels anys seixanta. El fotògraf ha retratat al llarg de la seva vida una realitat que es mostra tal com és, com si estiguéssim veient un catàleg sobre la vida quotidiana. La mostra de l'autor estarà disponible de juny a setembre a l'Espai 1 del Centre de Fotografia KBr Fundación MAPFRE a Barcelona.

A l'Espai 2 del KBr, en les mateixes dates, Fundación MAPFRE exposa la mostra «Germanes Brown» de Nicholas Nixon. El fotògraf va començar aquesta sèrie de retrats el 1974 quan va fer una fotografia de la seva dona Bebe i les seves cunyades Mimi, Laurie i Heather. Des d'aleshores, el fotògraf va anar fent el mateix retrat any rere any. Segons Carlos Gollonet, conservador en cap de Fotografia de Col·leccions Fundación MAPFRE, aquesta obra es carrega de «profunds significats universals: la naturalitat, la vulnerabilitat i el pas ineludible del temps es donen en aquestes obres».

De setembre del 2021 a gener del 2022

Per al setembre del 2021, Fundación MAPFRE ha reservat un espai en el KBr per a Paolo Gasparini, nascut a Itàlia el 1934 però nacionalitzat a Veneçuela. Considerat un dels fotògrafs llatinoamericans contemporanis més emblemàtics, ha recollit minuciosament les tensions i contradiccions culturals d'Amèrica Llatina. A la seva obra es troba plasmada una crítica a la societat de consum alhora que revela una obsessió per la manera que tenen el màrqueting i la publicitat de seduir-nos. A través de la mostra podem recórrer diferents ciutats, des de Caracas, l'Havana, São Paulo o Mèxic fins a Munic, París o Londres.

Sala Recoletos. Madrid

MadridFundación MAPFRE també té preparades diferents exposicions a la Sala Recoletos a Madrid. El 2021 l'inaugurarà amb Jawlensky. El paisatge del rostre i la fotògrafa japonesa Tomoko Yoneda a partir de l'11 de febrer.

A la mostra d'Alekséi von Jawlensky s'aprecia la trajectòria de l'artista (1864-1941), un pintor rus que va iniciar la seva carrera a Munic i va passar per diferents etapes i països des de Suïssa fins a Alemanya. Va ser un dels pioners en el camí cap a l'abstracció.

D'altra banda, en l'exposició de Tomoko Yoneda trobem un extens recorregut per la seva obra a través de cent dotze imatges, que posa l'accent en alguns dels seus últims treballs com «Diàleg amb Albert Camus» o «Vidres». També es presenta una sèrie sobre la Guerra Civil i la figura de Federico García Lorca, un encàrrec de Fundación MAPFRE per a la mostra.

A partir del 4 de juny es presentaran les exposicions Bill Brandt i Miró: Poema. En la primera, les imatges de Bill Brandt, tant les de caràcter més social com les de la seva etapa artística, mantenen una càrrega poètica alhora que misteriosa que acaben barrejant realitat i ficció. La mostra de 'Miró: "Poema"' recollirà a través de 20 pintures, llibres il·lustrats i poemes manuscrits la relació del pintor amb la poesia.

Des de setembre del 2021, la Sala de Recoletos acollirà l'exposició del pintor Giorgio Morandi, que realitza un recorregut per l'obra de l'autor italià que presentarà una sèrie de diàlegs amb artistes contemporanis. Per aquestes mateixes dates, s'exposarà l'obra de Judith Joy Ross, que explora l'arxiu fotogràfic que la nord-americana ha desenvolupat en els últims 30 anys. La seva obra se centra en el retrat i té la capacitat de capturar el passat, present i futur dels seus protagonistes.

Cultura 'online'

Estem vivint temps difícils per a la cultura i els seus amants. El turisme cultural s'està veient perjudicat per les restriccions en els desplaçaments. Però malgrat aquesta situació, cal saber adaptar-se per poder continuar gaudint de la cultura.

És per això que Fundación MAPFRE té previst posar en marxa al llarg del 2021 un projecte de cultura en digital. Estarà basat en quatre pilars: exposicions, col·leccions de la Fundació, continguts educatius i convocatòries per a trobades, cicles de conferències... Per portar a terme el projecte comptarà amb un programador digital cultural per cada exposició. Caldrà estar atents per no perdre's cap de les novetats d'aquest projecte que busca connectar amb el sector cultural més jove.