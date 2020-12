«Jauría», Arnal i Bagés i «Là», de Baró d'Evel, a Figueres el 2021

Un concert de Maria Arnal i Marcel Bagés, Là de Baró d'Evel o Jauría, l'espectacle basat en el cas de La Manada que va arrasar als premis Max són algunes de les cites més destacades d'entre les cinquanta propostes de teatre, música, dansa i circ que programa Figueres entre gener i maig. Una trentena són noves i quinze més són espectacles reprogramats a causa dels diferents tancaments dels equipaments escènics durant aquest any.

En l'apartat teatral, destaquen muntatges com Jauría, en què Jordi Casanovas ha adaptat les transcripcions del judici de La Manada; Encara hi ha algú al bosc, el projecte del col·lectiu Cultura i Conflicte sobre les violacions a la guerra de Bòsnia o La Tempesta, de Parking Shakespeare. La Calòrica, una de les companyies teatrals amb més projecció, serà a la capital empordanesa per partida doble, amb Els ocells i De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda i Els gossos, amb Mercè Arànega o Lo nuestro també faran parada a Figueres.

Pel que fa a la música, s'ha reprogramat el concert de The New Raemon acompanyat per l'art en directe de Paula Bonet i també hi ha prevista la preestrena del nou treball de Clara Pleya, el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés amb nou disc sota el braç o la recuperació del concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. A més, a aquestes propostes s'hi sumen les de Joventuts Musicals de Figueres, amb noms com Criatures, Quartet Atenea o el duet Irene Mas i Marc Serra, o les de la segona edició del cicle 66butaques programat per La Cate, amb noms com Anna Andreu, Penélope o Jorge Da Rocha.

Aquesta temporada Figueres aposta pel circ de gran format. Després de l'estrena de la producció nacional de circ el cap de setmana passat, durant el primer semestre de l'any visitarà la ciutat la companyia francocatalana Baró d'Evel, un nou clau per entendre el circ des d'una vessant poètica, amb l'espectacle Là, i també el muntatge de celebració del 25è aniversari del Circ d'Hivern de l'Ateneu 9barris, Fins i tot la foscor. Even the darkness.

La dansa també estarà present a la nova programació, amb dos ballets, un a càrrec del Ballet de Barcelona que representarà El trencanou, i l'altre, impulsat per l'empresa Factoria Cultural i ajornat del 2020, a càrrec de Ballet de Moscou amb una mostra de ballarins russos que representaran en format de solo algunes peces dels grans ballets de Txaikovski. També hi haurà lloc per la dansa urbana, amb el nou espectacle, també ajornat, dels Brodas Bros, Around the world.

En l'apartat familiar sobressurten els nous projectes dels Farrés Brothers i el Pot Petit, Lú o Les croquetes oblidades, la nova producció de Les Bianchis amb un text sobre la mort explicada als infants de la dramaturga banyolina Clàudia Cedó.

Les entrades per als espectacles de gener i feebrer es posaran a la venda demà al vespre, i la resta de forma gradual. A més, s'han creat abonaments de teatre, música, dansa/circ i un de combinat i s'han ampliat els descomptes per a joves i majors de 65 anys.