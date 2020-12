L'Auditori de Girona programa més d'una trentena de propostes per a la nova temporada

L'Auditori de Girona ha presentat aquest dimecres la programació per a la nova temporada de gener a juny del 2021. Sota el lema 'Seguirem vibrant' i coincidint amb el 15è aniversari de l'equipament, oferirà 33 propostes, 18 de clàssica, 13 de moderna i dues de familiars. La nova temporada s'inaugurarà amb a preestrena a les comarques gironines del nou disc de Maria Arnal i Marcel Bagés però sobre l'escenari la aquesta programació també hi haurà artistes com Ivo Pogorelich, Marc Minkowski o Manel. Un any més, completarà la programació La Marfà – Centre de Creació Musical, que enguany donarà suport a 14 artistes i projectes a través de diferents programes i organitzarà més de vint activitats.

El quinzè aniversari de l'Auditori marcarà la nova temporada en la qual participaran figures internacionals, catalans i artistes emergents. A banda d'Arnal i Bagés, en l'àmbit de músiques modernes també destaca l'artista francès de soul i pop Ben L'Oncle Soul (6 de març); l'estrena del nou treball a les comarques gironines de Joina (13 de març); l'actuació de Manel (19 i 20 de març); el primer concert a l''Estat espanyol del grup nord-americà de música a cappella Straight no chaser (8 de maig); l'estrena absoluta del projecte 'La comunidad' de Cala Vento (4 de juny) i l'actuació dels guanyadors de tres premis Grammy Snarky Puppy (29 d'agost). Una programació que compta amb la col·laboració del NEU! Festival, Girona A Capella Festival, Black Music Festival i La Marfà – Centre de Creació Musical, entre d'altres.

La programació de música clàssica, que compta amb la col·laboració d'Ibercamera, s'obrirà amb Valery Gergiev (24 de gener), que dirigirà l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky amb un programa amb obres de Wagner, Prokófiev i Schubert. En aquest àmbit també destaquen les actuacions de Marc Minkowski que es posarà al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu per dirigir la 'Patètica' de Txaikovski (5 de febrer); de la Cobla Ciutat de Girona interpretant obres d'Amadeu Vives (27 de febrer); de l'Orquestra de Girona amb l'espectacle 'En dansa!' (28 de març); de La Real Cámara amb un catàleg per descobrir les obres del compositor F.J. de Castro (16 d'abril); d'Ivo Pogorelich, que oferirà un recital de culte pels amants del piano (3 de juny); i de la Música Reservata de Barcelona amb l'estrena dels dos darrers moviments de la Missa a sis veus del compositor Joan Magrané, que serà la primera interpretació completa d'aquesta obra (18 de juliol).

Pel que fa a la programació per al públic familiar, la nova temporada acollirà el primer concert a les comarques gironines de la nova gira de Xiula: 'Descontrol Mparental' (28 de febrer); i el concert d''Ondina', un espectacle infantil d'havaneres a càrrec de Les Anxovetes (18 d'abril). A més, a través del web s'oferiran cinc concerts enregistrats en el mateix Auditori durant l'estiu passat: Jordi Savall, Sanjosex, l'Orquestra Simfònica del Liceu, la Black Music Big Band i la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

De la trentena d'espectacles de la nova temporada, tretze són propostes que es van haver de posposar per la pandèmia i que han s'han reprogramat.

Pel que fa a La Marfà – Centre de Creació Musical, enguany 14 artistes rebran el suport i estaran vinculats a l'equipament per treballar en nous espectacles i projectes de creació musical. La cantant i compositora empordanesa, Joina, la formació gironina de música electrònica i llatina, Kumbara, i el compositor i multiinstrumentista olotí, Dani López, participaran en el Programa d'acompanyament artístic realitzat conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. Sobre la modalitat d'ajudes a primers enregistraments, els grups seleccionats són la banda gironina de rock Remina i la banda de pop-rock The Red Wine Girl de Sant Feliu de Guíxols.

Enguany, per primera vegada es posen en marxa les Residències internacionals de creació musical. Els projectes seleccionats han estat Ayna Veer, un quartet de jazz format per músics de Turquia, Israel i Catalunya; Eclosió, un singular trio de jazz format pels francesos Olivier Jambois, Gregory Sallet i el prestigiós bateria novaiorquès Jim Black; i Suona Meets Gralla, un projecte en l'àmbit de les músiques d'arrel format entre músics catalans i taiwanesos i liderat per Manu Sabaté. Pel que fa al Programa d'orquestra resident, s'ha seleccionat la big band Girona Jazz Project, que rebrà suport per assajar i treballar en les noves produccions fins al 2022.

La Marfà també oferirà un total de 22 activitats de formació i divulgació, entre les què destaca la nova edició del Curs de gestió en el sector musical o les sessions dedicades a la improvisació.

