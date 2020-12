La Planeta, amb el teatre que es fixa en què preocupa al món

Un any més, el teatre que gira al voltant de les grans preocupacions contemporànies com l´impacte de la pandèmia, les migracions, la situació de la dona o els efectes reals s de les revoltes ciutadanes, centrarà la programació de La Planeta per als primers mesos de l´any vinent.

La sala de teatre independent de Girona oferirà durant el primer semestre de l´any 58 funcions de 31 espectacles amb un clar predomini del teatre social, però també amb propostes de circ, dansa, familiars i dos concerts del festival Neu!. De moment s´han posat a la venda les entrades per als espectacles de gener a març amb el 50% de l´aforament (unes 80 localitats), i més endavant, la resta, depenent de l´evolució de la pandèmia.

La sala convida a reflexionar sobre el món que ens envolta amb espectacles com Ana y Serafín, Inquilinos de la periferia, de la Factoria Los Sánchez; el muntatge de La Danesa Assaig sobre la lucidesa basat en l´obra de José Saramago o la realitat de les dones a les colònies tèxtils amb El silenci dels telers, dirigit per Ferran Utzet.

També en aquesta línia, la nova proposta del cicle Verbatim de teatre documental, El·lipsi, va a càrrec de Ferran Joanmiquel, que s´ha fixat en el confinament i les persones que van viure l´esclat de la pandèmia en primera línia.

Ja en el segon trimestre de l´any -i per tant, encara no a la venda-, La Planeta proposa altres peces de teatre amb rerefons social com una versió de El Mercader de Venència enfocada en la denúncia del capitalisme, Life (de com els arbres ens van salvar la vida) de Lali Álvarez, sobre el canvi climàtic, o La segona Eva de Marta Aran i El Eje, que trenca el silenci de les dones que pateixen violència més enllà del dany físic.

Akelarre, el cabaret reivindicatiu de The Feliuettes, i els muntatges per a tota la família Andròmines (els tresors d´una nina de drap) de Samfaina de Colors, Cocoué de El Petit Bonhom, Zoom de la companyia gironina JCorona i Una dent sota el coixí, de PocaCosa Teatre amb text de Cristina Clemente també formen part de la programació per a l´entrada del 2021.

D´altra banda, també hi ha programat Elda & Daniel, el nou espectacle de David Planas i Meritxell Yanes a càrrec de Llàtzer Garcia; Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres? o ja a l´abril, Un tal Shakespeare, de Marcel Tomàs, tots tres estrenats al darrer festival Temporada Alta.

La sala també recupera tres muntatges ajornats a causa de la pandèmia: Rosita, una adaptació lliure de Lorca, i l´espectacle familiar El rei del Gurugú de Ferran Joanmiquel amb David Martínez i la proposta circense Fil, de la companyia Madame Gaüch.