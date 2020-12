Els promotors musicals reconeixen l'Auditori de Girona i Xavi Pascual

Els premis ARC de la indústria musical en directe han reconegut l´Auditori de Girona i el promotor Xavi Pascual, responsable de festivals com l´Strenes de Girona o l´Acústica de Figueres. Els ARC s´han adaptat aquest any per visibilitzar iniciatives que han treballat per reactivar el sector musical enmig de la pandèmia.

En un dels anys més difícils pel sector musical, els guardons que entrega l´Associació Professional d´Agents, Promotors i Mànagers de Catalunya han premiat l´Auditori de Girona per l´esforç en recol·locar tota la programació musical del 2020. En aquesta categoria, competia amb l´Auditori de Sant Cugat i el Teatre de Lloret.

Pel que fa a Pascual, ha rebut el reconeixement al promotor d´ARC que ha destacat en l´organització d´esdeveniments. Des de l´empresa Promo Arts Music, Pascual ha pogut tirar endavant festivals adaptats a la situació sanitària com l´Strenes, Sons del Món o el Nits d´Acústica, que optava, juntament amb el de la Porta Ferrada, al reconeixement a la iniciativa de cicles de música o festivals, que s´ha endut el Cruïlla XXS.

Els premis, que es van entregar ahir a la sala Barts de Barcelona, també van reconèixer projectes com Sala BCN i Sala TGN, el grup Stay Homas o l´Ajuntament de Barcelona per la programació musical durant les festes de la Mercè.