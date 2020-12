Campanya de captació de fons de la Fundació SER.GI

La Fundació SER.GI ha engegat una campanya de captació de fons destinada a donar suport a les famílies que han perdut la feina o han reduït molt els ingressos a causa del covid i no poden assumir les despeses bàsiques d'habitatge o subministraments. Segons informen en un comunicat, la crisi sanitària ha provocat un "degoteig incessant de persones i famílies en situació d'exclusió residencial que són expulsades del mercat immobiliari". La fundació alerta que aquesta exclusió no se cenyeix només a persones que han estat desnonades, sinó també a famílies que finalitzen contracte i no poden assumir l'augment de renda que demana la propietat (els anomenats desnonaments invisibles).

"Arran de l'actual pandèmia del covid, i de la pèrdua de llocs de treball i d'ingressos, s'ha incrementat el nombre de famílies que no poden fer front adequadament al pagament dels seus préstecs hipotecaris o dels seus lloguers", adverteix la Fundació SER.GI que afegeix que a aquesta situació també s'hi sumen dificultats per pagar les despeses dels subministraments.

Per això, la Fundació SER.GI ha iniciat una campanya de captació de fons anomenada 'SOS Lloguers i subministres' per fer front a l'emergència. Al web, ofereixen la possibilitat de col·laborar-hi a partir de 5 euros i ajudar a pagar lloguers i subministres a famílies que ho necessiten.

La campanya complementa la ja engegada a la tardor sota el lema 'Obre la porta al lloguer social' i que segueix activa amb l'objectiu de trobar habitatges a les comarques gironines. "Les polítiques que s'apliquen a Catalunya i a Espanya, no hi ajuden gaire. Aquí tenim un parc d'habitatge social de menys del 2%, per sota del que ofereix Portugal o Bulgària i molt més lluny encara d'un 13% a Finlàndia o d'un 30% als Països Baixos", lamenten.