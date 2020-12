«Jerusalem», de Julio Manrique, triomfa als premis Butaca

Jerusalem va ser la triomfadora dels Butaca de teatre amb set guardons, entre els quals el de millor muntatge, direcció per Julio Manrique, actor per Pere Arquillué i actor de repartiment per Marc Rodríguez. L´altre guanyador va ser el musical La tienda de los horrores d´Àngel Llàcer, amb quatre premis, seguit de La Rambla de les floristes de Jordi Prat i Coll, amb tres. Aquest país no descobert... d´Àlex Rigola, coproduït per Temporada Alta, va ser escollit millor espectacle de petit format.