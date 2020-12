El Teatre Municipal de Girona presenta una programació de 26 obres

El Teatre Municipal de Girona ha programat 26 espectacles entre el gener i el juny del 2021, la majoria d'ells són obres de teatre. També hi haurà dansa, circ, òperes i musicals. Julio Manrique i Mireia Aixalà aterraran al Municipal amb 'Una història real' el 19 de febrer. Per altra banda, Carmen Gallardo actuarà el 26 de març amb 'Rey Lear'. Per altra banda, Verónica Forqué també visitarà Girona amb 'Las cosas que sé que son verdad' el 28 de març. La programació del Municipal de Girona també comptarà amb espectacles de companyies locals, com ara 'El comediant' de Marcel Tomàs (22 de gener) o 'Ventura' de David Planes i Meri Yanes (7 de febrer).

L'activitat escènica gironina es reactivarà a partir del gener amb la nova programació del Teatre Municipal de Girona, que ha programat 26 espectacles durant el primer semestre de 2021. La majoria de les propostes són teatrals (11), però també hi haurà espectacles de dansa (3), activitats familiars (4), circ (2), òperes (2) i musicals (2).

Alguns dels noms més destacats en l'àmbit teatral són Julio Manrique i Mireia Aixalà que el 19 de febrer acostaran al públic el muntatge 'Una història real'. Carmen Gallardo actuarà al Teatre Municipal de Girona el 26 de març amb 'Rey Lear' i Verónica Forqué ho farà dos dies més tard amb 'Las cosas que sé que son verdad'.

Aquest 2021 també s'apostaran per altres creacions més locals, com ara 'El comediant', de Marcel Tomàs (22 de gener). Meri Yanes i David Planes també actuaran al Municipal amb Ventura el 7 de febrer. Per la seva banda, les gironines Elena Martinell i Glòria Garcés passaran per l'escenari el 14 de febrer amb 'The Chopping'.

Per altra banda, l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell –reconvertida en la Fundació Òpera de Catalunya- mantindran la seva programació operística al Teatre Municipal de Girona. Aquest semestre es podrà veure 'Tosca', de Puccini, el 14 de març i 'Aida', de Verdi, el 7 de maig.

El teatre també serà escenari de l'espectacle 'Estat d'emergència' (9 de maig) de La Producció Nacional de Circ de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme per tot el territori. Seguin en l'àmbit del teatre, l'equipament acollirà la 25a creació de l'Ateneu Popular 9 Barris i el seu Circ d'hivern que porta per títol 'Fins i tot la foscor' (28 de febrer).

Pel que fa a la dansa, s'han concentrat 3 espectacles a finals de maig: 'Trama' (16 de maig) de Roser López Espinosa, 'No sin mis huesos' de la companyia internacional Iron Skulls (21 de maig) i la 12a edició de l'espectacle de dansa solidària per Càritas 'Dansem' (15 de maig).

En l'àmbit familiar, es proposen dos espectacles de gran format per a tota la família a l'escenari del Teatre Municipal. Es tracta de 'La faula de l'esquirol' (21 de febrer) de la companyia la Baldufa – que va guanyar el Premi Nacional de les Arts Escèniques per la Infància i la Joventut aquest 2020- i 'Camí a l'escola' (2 de maig) de la companyia lleidatana Campi qui pugui. Aquest darrer espectacle compta amb un conveni amb l'associació Sur le Chemin de l'ècole i està basat en el film-documental que porta el mateix títol.

La programació la tanquen dos musicals. Per una banda, 'Wonderland' (5 de març) de l'Escola de Música Moderna de Girona i 'La Balada del Sabater d'Ordis' (30 de maig) versionada pel músic Carles Coll. A més, hi ha vuit propostes que s'han reprogramat i que s'havien de veure durant la primavera del 2020.