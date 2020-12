Valery Gergiev, Manel, Cala Vento i Arnal i Bagés, a l'Auditori de Girona

ZA! i la TransMegaCobla, un projecte coproduït per La Marfà que es podrà veure al gener.

ZA! i la TransMegaCobla, un projecte coproduït per La Marfà que es podrà veure al gener.

Maria Arnal i Marcel Bagés, Valery Gergiev, Marc Minkowski amb l´Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Manel i Ivo Pogorelich formaran part de la programació de l´Auditori de Girona per al primer semestre del 2021. En l´any del seu equipament programa una trentena de propostes, tretze de les quals són reprogramacions d´espectacles ajornats a causa de la pandèmia, amb «voluntat de servei públic, de seguir presents i de no deixar ningú enrere», segons el director de la Fundació Auditori Palau de Congressos, David Ibáñez.

La nova temporada arrencarà el 22 de gener amb la preestrena a les comarques gironines del nou disc de Maria Arnal i Marcel Bagés, previst pel novembre i ajornat pel tancament del sector cultural. En l´apartat de músiques modernes, també hi ha previst un doble concert de Manel; un concert del duet experimental Za! amb la TransMegaCobla, un projecte coproduït per La Marfà que fusiona la cultura mediterrània tradicional amb la contemporània o l´estrena absoluta de La Comunidad de Cala Vento, una altra iniciativa coproduïda per la Marfà que uneix el grup gironí, de projecció estatal, amb entitats locals.

L´Auditori manté la col·laboració amb festivals com el Neu!, el Black Music Festival o el Girona A Capella Festival, també hi ha previstos els concerts de Ben L´Oncle Soul, els guanyadors de tres premis Grammy Snarky Puppy o el primer concert a l´Estat espanyol del grup nord-americà de música a cappella Straight no chaser.

La programació de música clàssica, que compta amb la col·laboració d´Ibercamera, es posarà en marxa el 24 de gener amb l´Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky dirigida per Valery Gergiev amb un programa amb obres de Wagner, Prokófiev i Schubert.

Marc Minkowski es posarà al capdavant de l´Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu; la pianista Martha Argerich amb l´Orquestra de Lucerna o La Real Cámara són també cites destacades de la programació de clàssica, que també comptarà amb Ivo Pogorelich i la Música Reservata de Barcelona amb l´estrena dels darrers moviments de la Missa a sis veus del compositor Joan Magrané, que serà la primera interpretació completa de l´obra. La Cobla Ciutat de Girona, l´Orquestra de Girona i la Giorquestra amb Francesc Prats i Xavier Sabata també formen part del cartell dels primers sis mesos de l´any.

El públic familiar també tindrà dues cites destacades a l´Auditori: Descontrol Mparental, la nova proposta del grup Xiula, i Ondina, el primer espectacle infantil d´havaneres a càrrec de Les Anxovetes.

Les entrades i abonaments ja estan a la venda al web de l´Auditori, que també ha decidit oferir en línia cinc concerts enregistrats a l´equipament l´estiu passat: Jordi Savall, Sanjosex, l´Orquestra Simfònica del Liceu, la Black Music Big Band i la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.