Un contracte permet datar la creu de St. Joan de les Abadesses al 1398

El Museu Episcopal de Vic (MEV) acaba de publicar el llibre El tresor ocult. La creu de Sant Joan de les Abadesses, un volum de 142 pàgines que recull les darreres descobertes al voltant d'aquesta obra del patrimoni del Ripollès. En concret, la principal novetat és que s'ha localitzat el contracte de la realització de la creu, que la situa a l'any 1398. Fins ara, només se sabia que s'hauria fet en algun moment de la primera meitat del segle XIV en un taller de Girona. Alhora, gràcies a aquest document, també s'ha pogut saber el nom del mestre artesà que la va elaborar, Pere Serra.

Un dels conservadors el Museu Episcopal de Vic, Marc Sureda, explica que «el coneixement renovat de la creu deixa molt més clar quin és el paper de pont d'aquest tipus de creus en la història de l'orfebreria catalana».

El nou volum és un treball multidisciplinari signat per una dotzena d'especialistes que tracta la creu de Sant Joan de les Abadesses –conservada al museu vigatà- des de diferents punts de vista, com els antecedents tipològics i formals, paral·lels, estil tècniques artístiques i anàlisi de materials, relíquies o funcionalitat litúrgica, per exemple.

El llibre recull les noves dades aparegudes en els darrers anys com la troballa de relíquies al seu interior o el descobriment del contracte original de l'obra per part de l'arxiver Joan Ferrer.

Sureda explica que el fet de poder posar una data aproximada a lapeça, l'any 1398, permet «enriquir molt més el coneixement sobre el context en què va ser realitzada la creu».

A més, també veu rellevant que s'hagi pogut posar nom i cognoms a l'artífex de l'obra, ja que fins ara només se sabia que havia estat elaborada en un taller gironí a principis del segle XIV.

Sureda creu que ara la creu pren encara més rellevància perquè «d'alguna manera ens permet establir un lligam entre la tradició formal antiga, que és la de les creus romàniques, i les creus d'orfebreria gòtiques que són les més famoses del programa artístic del món medieval català».

El llibre també parla de la troballa que es va fer l'any 2017 durant uns treballs de conservació i restauració de la creu, en què van sortir a la llum dos pergamins i diverses relíquies que es trobaven amagades a l'interior d'aquesta important obra de l'orfebreria catalana. La descoberta, totalment inesperada, es va fer en radiografiar la peça abans de començar els treballs de restauració.

Les relíquies –fragments de matèries orgàniques i inorgàniques com ara estelles de fusta, restes òssies o pell– es van trobar en una cavitat de la creu i estaven embolcallades amb farcellets de teixit.

Pel que fa als pergamins, un acredita la presència de relíquies de la Vera Creu i l'altre detalla dues intervencions que es van efectuar a la peça durant els segles XV i XVI.