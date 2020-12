Girona aposta pel teatre de proximitat

El Teatre Municipal de Girona fa una aposta clara pels espectacles de proximitat per a la pròxima temporada, amb noms habituals de l'escena gironina com Marcel Tomàs, Elena Martinell o Meritxell Yanes. Entre el gener i el juny del 2021, oferirà 26 espectacles, vuit dels quals són reprogramacions de la temporada 2020.

La temporada arrencarà el 22 de gener, amb El comediant de Marcel Tomàs i Cascai Teatre i també comptarà amb propostes de KM 0 com la veterana Ventura, de David Planas i Meritxell Yanes, interpretada en tres espais diferents a l'interior del teatre; Plomes i reclams de les gironines Elena Martinell i Glòria Garcés o The Chopping, un muntatge breu que forma part del festival Píndoles, que recorrerà l'edifici del teatre.

Segons el regidor de Cultura i vicealcalde, Quim Ayats, i el programador del teatre, Rafel Sánchez, l'objectiu a l'hora de confeccionar la programació ha estat donar suport als creadors gironins, per això s'han buscat nous formats per adaptar espectacles que fa temps que giren, buscant la proximitat del públic i fins i tot la itinerància dins l'equipament.

Entre les onze propostes teatrals per al primer semestre, també destaca Las cosas que sé que son verdad, amb Verónica Forqué (premi Max 2020 a la millor actriu) o Solitudes (Max 2018 al millor muntatge tatral), de la companyia basca Kulunka, que ja va sorprendre amb les seves emotives màscares a André y Dorine. El Municipal, a més, també recupera muntatges suspesos per la pandèmia com Una història real, amb Julio Manrique i Mireia Aixalà; Rey Lear d'Atalaya Teatro o Un dia qualsevol, de Les Antonietes.

Per ara, l'Ajuntament de Girona ha posat a la venda la programació que va de gener a març, i més endavant la d'abril a maig.

Entre els espectacles ja anunciats per a la primavera hi ha, per exemple, la nova versió de La cabra o qui és Sylvia amb Emma Vilarassau, Jordi Bosch i Jordi Martínez o tres cites amb la dansa al maig, on sobressurt Trama, de Roser López Espinosa.

Un any més, l'òpera tornarà a Girona amb l'antiga Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell amb Tosca de Puccini i Aida de Verdi, i el Municipal també aposta pel circ contemporani amb l'Ateneu Popular 9 Barris i el seu Circ d'hivern que porta per títol Fins i tot la foscor (Even the Darkness) i la Producció Nacional de Circ, Estat d'Emergència.

Aquest any, part del teatre familiar salta del Centre Cultural la Mercè al Teatre Municipal, amb espectacles de gran format com La faula de l'esquirol de la Cia de comediants La Baldufa i Camí a l'escola de Campi qui pugui. Es mantindrà una representació a l'auditori de La Mercè ¿Por qué lloras Marie? i la sisena edició dels tallers en què una desena de famílies treballen els valors que es transmeten als espectacles una setmana abans de cada representació.