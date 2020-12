Suspès el concert de Paula Grande i Anna Ferrer a Cassà de la Selva

El concert de Paula Grande i Anna Ferrer previst per aquest diumenge a la Sala del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva, s'ha cancel·lat. L'organització ha pres la decisió perquè un dels membres del grup és contacte estret d'un positiu per coronavirus. Els imports de les entrades, que estaven exhaurides, es retornaran automàticament pel mateix sistema a través del qual es van adquirir, mentre l'organització busca noves dates per reprogramar-lo.