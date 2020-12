Concert a l'Auditori per descobrir la música a infants de 0 a 2 anys

L'Auditori de Girona oferirà demà una proposta per descobrir la música en família sota una atmosfera onírica, rústica i circense. Söns per als més menuts pretén ser una experiència sensorial per a infants de 0 a 2 anys i les seves famílies, amb un format pròxim per a que petits i grans comparteixin l'escenari amb els músics. Es tracta d'un concert de nadales interpretat per Faló Garcia, Adrià Bauzó, Xavi Molina i Pau Sánchez, en el qual un grup reduït de famílies, amb els nadons a coll, aniran descobrint diferents espais damunt de l'escenari de la Sala Montsalvatge, on trobaran escenes musicals, sons, olors, imatges poètiques i ombres màgiques, entre d'altres. A través de clàssics de Xostakóvitch, Bach, Debussy, Ravel o Satie, i peces actuals, els assistents podran descobrir una banda sonora plena d'imatges poètiques i sensorials en una proposta adaptada a totes les mesures sanitàries.

D'altra banda, a causa de les restriccions imposades per la pandèmia, el concert de Joan Garrido & The Global Band previst per avui s'ha hagut de suspendre. L'artista havia de presentar també a l'Auditori, sota la batuta del mestre Francesc Cassú, l'espectacle Christmas songs 4 New Times.