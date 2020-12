Cultura ha pagat ajuts per la COVID al 60% dels beneficiaris

El Departament de Cultura ha aprovat enguany 51,2 milions d'euros en ajudes al sector per fer front a la crisi del coronavirus, un increment del 18% sobre el pressupost del 2020. Per ara se'n han executat entre un 50% i un 60% i al gener la xifra arribarà al 75%, segons va detallar ahir la conselleria. El departament ha activat o reforçat línies de subvenció, com les previstes per cancel·lació d'espectacles (748 sol·licituds ateses), cancel·lació de festivals i gires (560), despeses estructurals i equipaments (unes 400 sol·licituds), compensació per la limitació d'aforaments i formació del català en línia, entre altres.

Pel que fa als ajuts directes a professionals autònoms del sector, la convocatòria dels quals es va ajornar uns dies perquè no es produís el col·lapse de les ajudes als autònoms, se n'han concedit 4.368, tants com se n'han sol·licitat, segons les dades que va fer públiques ahir el Departament, coincidint amb el balanç del darrer trimestre de l'any, coincidint amb l'arribada d'Àngels Ponsa a la conselleria.

Ponsa va destacar la declaració de la Cultura com a bé essencial, tot i que va assenyalar que cal apuntalar-la amb un marc legal amb una «Llei de Cultura, que la blindi com a quarta pota de l'estat del benestar». La consellera va recordar diverses campanyes i iniciatives activades durant els darrers mesos, com la iniciativa de promoció cultural Més Cultura, el cens d'equipaments responsables o el canal Cultura Respon.

Ponsa va assumir que un repte pendent és el compromís per aconseguir que el pressupost de Cultura representi el 2% dels comptes de la Generalitat, «un finançament digne». «Tenim quatre anys per fer-ho, això vol dir augmentar un 25% cada any», ha calculat.

D'altra banda, ahir també es va anunciar que ja està actiu el Cens d'Artistes de Catalunya, una eina llargament reivindicada pel teixit cultural que ha de permetre «radiografiar» la creació artística del país. L'eina és només la primera de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura impulsades pel CoNCA.

El Cens s'ha elaborat en col·laboració amb 48 associacions sectorials i, un cop «completat» pels mateixos artistes i professionals del sector, vol ser un document administratiu de referència per al desenvolupament de l'Estatut de l'Artista. «És la base pel futur Estatut, un dels dèficits històrics que té la cultura», va dir la consellera, que va apuntar que amb les competències de la Generalitat en matèria laboral «potser» no es podrà fer sense la complicitat de l'Estat, i va recordar que així li ho ha traslladat al Ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.