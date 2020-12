Presenten «Diaris haitians» dimarts 22 La 113 porta «13 i dimarts» a l'Escala

La Gastrollibreria Context de Girona acull dimarts a les 6 la presentació de Diaris haitians de Rita Pijoan, editat per Trípode. A més de l'autora, hi intervindrà l'escriptor Josep Maria Fonalleras. Al llibre, Pijoan parla dels seus errors i encerts personals, però també de la professió de psiquiatra i del seu pas per Haití.

La companyia La 113, que en el seu primer any ha estat seleccionada en la convocatòria de la campanya de teatre amateur de la Diputació de Girona, serà a l'Escala aquest cap de setmana amb una comèdia de situació francesa, 13 i dimarts. Avui actuaran a les vuit del vespre i demà a les sis de la tarda.