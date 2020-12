Raphael triomfa en el concert amb més espectadors des de l'inici de la pandèmia

Ni la pandèmia ha impedit que Raphael tornés per Nadal un any més al principal escenari de la capital espanyola, i no amb un perfil baix, sinó amb un concert amb tot venut al qual han assistit 5.000 persones i convidats de primer nivell, com Manuel Carrasco i Pablo López.



Des que el mes de març passat aquestes mateixes graderies del Wizink Center de Madrid rebessin a 10.000 ànimes per gaudir de Camela, cap altre esdeveniment musical a Espanya havia rebut a un públic tan nombrós, això sí, amb totes les mesures i precaucions sanitàries activades.



"Quina felicitat més gran tenir-los davant. Aquesta nit és molt important per mi i sé que per a molts de vosaltres també, que això comenci a rodar", ha certificat el protagonista de la nit davant un sentiment generalitzat i una panoràmica del recinte que encoratjava l'esperança de recuperar la vella normalitat.





L'excusa bé mereixia aquesta posada de llarg: celebrar els 60 anys de la carrera de Raphael, un aniversari que fa només unes setmanes va motivar el llançament del disc "Raphael 6.0", en el qual versiona amb duos d'altura cançons alienes igualment mítiques, com "Resistiré", "Se nos rompió el amor" o el "Me olvidé de vivir" que va popularitzar Julio Iglesias.Prop d'una trentena de temes s'han pogut escoltar al llarg de les dues hores i quinze minuts de concert d'aquesta nit, en el qual no han faltat els seus grans èxits, com els potentíssims (i ara electrònics) "Digan lo que digan" i "Mi gran noche", o com "Yo soy aquél" i "Estuve enamorado", que han posat a la gent dreta i amb ganes de deixar anar les hores de ball acumulades en els mesos d'aturada."Quina bonica nit! Moltes gràcies. I que l'any que ve ens tornem a veure amb tot arreglat, cuidin-se molt!", ha demanat l'artista, que aquest diumenge tornarà a una nova i última cita en aquest espai, perquè un Nadal sense Raphael ni música en el Wizink Center és menys Nadal.