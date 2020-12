El trio Marala, tres joves veus provinents de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, enceta avui el Folc d'Hivern a l'Ateneu Coma Cros de Salt, que ha programat tres concerts per aquestes festes de Nadal. A més de l'agrupció integrada per Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort, hi actuarà el 8 de gener Magalí Sare i Manel Fortià, i finalment, Joan Garriga el 10 de gener. Els tres concerts tindran lloc a El Canal, amb entrades a la venda per 5 euros. Les actuacions s'emmarquen dins el Circuit Folc 2020.

Les restriccions per la covid han fet suspendre diversos concerts a l'Ateneu, com la celebració dels deu anys del disc Sagrat Cor d'Eduard Canimas, que s'ha posposat dos cops. Però ara l'entitat ha decidit recuperar la programació musical, traslladant-la de l'espai del Teler, la sala habitual dels concerts, a El Canal, ja que en la primera no és possible dur-los a terme per les les mesures de seguretat per fer front al coronavirus.