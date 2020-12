«Agnus Dei» pel mil·lenari de Sant Pere de Figueres

L'església de Sant Pere de Figueres presentarà dimecres vinent la seva escultura del mil·lenari, just abans que s'acabi l'any motiu de la celebració. L'obra porta per títol «Agnus Dei-El meu nom és salvador»m i la signa l'artista Duaita Prats, que l'ha concebut com un monument del segle XXI, perquè sigui símbol de modernitat d'un temple que sap connectar el passat amb un present molt canviant. Posteriorment, diumenge 27 de desembre, dia de la Sagrada Família, es procedirà a la seva benedicció acabada la cerimònia de la Santa Missa que s'inicia a les 12h.

L'escultura reuneix diferents materials i lectures. Amb el surrealisme que caracteritza els seus treballs, Prats expressa simbòlicament els enigmes del cicle continu de la vida, la mort, i de nou la vida, que en aquest cas es manifesta triomfant en l'escena del Naixement a través de la llavor física i espiritual que és Jesús i el seu missatge. El sacrifici renovador, l'Agnus Dei, sorgeix la paridòlia (efecte òptic) de l'anyell que genera la posició de les figures dins la cova.

Quant a la part inferior, la peanya de pedra treballada recordant l'apòstol guarda també una referència a Salvador Dalí, a qui l'unia una relació emocional amb Sant Pere de Figueres, i on es celebraren dues cerimònies tan importants en la seva vida com el baptisme i el funeral. Dos fets que es retroalimenten per proximitat física.