Un concert d'Uma inicia el festival Neu!

Amb un concert gratuït d'Uma a La Volta, al barri de Sant Narcís, va començar ahir el festival Neu!, que arriba a la seva setena edició consolidat com a festival de referència a les comarques gironines.

Neu!, Festival no internacional de música i altres arts, se celebrarà entre el 15 i el 30 de gener amb les actuacions de l'asturiana Lorena Álvarez, per primer cop a Girona; Tona Gafarot, presentant el seu nou disc; Nico Roig, en un concert molt especial de 360 graus i amb so binaural; la revelació d'aquest any, b1n0 (acompanyats per Núria Graham, PHOAC i Adriano Galante de Seward); i un concert en acústic de Mazoni, repassant els seus grans èxits.

El festival es clausurarà el 30 de gener a l'Auditori de Girona amb una producció dels inclassificables ZA! & La TransMegaCobla. La TransMegaCobla fusiona la cultura mediterrània tradicional amb la contemporània.

El concert de presentació, celebrat ahir a l'aire lliure i de caràcter gratuït, va anar a càrrec d'una jove promesa dels escenaris: Uma, cantant d'arrels londinenques i tailandeses establerta a Madremanya, que ja ha captat l'atenció dels principals mitjans musicals i de tendència i ha estat destacada com una de les artistes amb més projecció de l'actual escena europea.