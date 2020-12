La frontera entre pobles com a barrera cultural

Durant les darreres tres setmanes, l'entrada per a un espectacle cultural ha servit com a salconduit per esquivar el toc de queda nocturn, però no per franquejar la difusa frontera entre municipis entre divendres i dilluns. El confinament municipal de cap de setmana, que a partir d'ara passa a ser comarcal, ha afectat especialment els veïns de poblacions petites, privats d'acostar-se a equipaments de localitats grans quan més activitat hi ha, però també ha escanyat una mica més iniciatives interessants que es duen a terme fora de les ciutats.

Malgrat que en aquestes tres setmanes hi ha espectadors que han decidit jugar-se-la canviant de municipi, el tancament perimetral s'ha afegit a la llarga llista de restriccions que pateix el sector -d'aforament, distància entre espectadors, horària-, impactant especialment en aquells equipaments o iniciatives que ofereixen propostes singulars i especialitzades que no es poden trobar arreu i, per tant, tenen un radi d'influència més ampli.

És el cas del festival Temporada Alta, que amb dades encara provisionals, calcula que ha retornat unes 700 entrades d'espectadors que no podien desplaçar-se per les mesures en vigor entre el 27 de novembre i el 13 de desembre. L'afectació, però, explica el director del festival, Salvador Sunyer, «va molt més enllà d'aquesta xifra», ja que en la majoria de casos es tractava d'espectacles previstos per al mes de novembre i que, a causa del tancament dels teatres, es van ajornar per a principis de desembre.

«És gent que ha fet un doble esforç: va comprar l'entrada en el seu moment, li vam tornar, l'ha recomprada per la segona data i s'ha trobat que no podia venir. Hem perdut un llençol a cada bugada», explica. Cal tenir en compte, a més, que per qüestions d'agenda, moltes de les cites s'han programat menys funcions de les previstes inicialment, i per tant, el greuge és més alt: «Teníem cinc funcions de T'estimo si he begut, que ara han quedat reduïdes a tres: això ja són un miler d'entrades menys; Sílvia Pérez Cruz feia dos passis a l'Auditori, que ara han quedat reduïts a un, i tot això resta».

El confinament perimetral els va perjudicar pel flux constant entre Girona i Salt, les dues seus principals del festival, però el fet que ara es permeti el desplaçament dins la mateixa comarca «tampoc soluciona res». «Ajudarà els teatres de les capitals comarcals, però a nosaltres no ens beneficia especialment. Fins i tot ens ha perjudicat el tancament de les fronteres estatals per a la programació internacional», explica, i posa com a exemple Molly Bloom, un muntatge protagonitzat per Viviane De Muynck, una de les grans actrius de l'escena belga, que hagués atret francòfons residents al país però també públic de la Catalunya del Nord.

Un cas similar és el de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, que fa temps que programa espectacles únics en disciplines com la dansa o l'òpera que captin públic de les comarques gironines però també de Barcelona. De les 492 entrades que ha retornat darrerament a espectadors que no han pogut assistir a les representacions programades pel confinament del cap de setmana o per l'anul·lació de les funcions previstes, 150 corresponien a compradors que no podien arribar a Torroella per veure l'òpera Madama Butterfly, ja que més de la meitat dels qui hi havien d'assistir eren de fora de la vila.

Per raons diferents, un altre dels damnificats ha estat el Teatre de Bescanó, un equipament petit que suma uns 7.000 carnets d'Amics del Teatre -un club de socis interessats en avantatges com descomptes, accés a assajos generals o promocions especials- tot i estar ubicat en un municipi que no arriba als 5.000 veïns. En el seu cas, directament van preferir ajornar la programació prevista -amb l'excepció d'un espectacle de Temporada Alta- perquè no podien rebre assistents de fora. Del centenar d'entrades que havia venut per als dos muntatges ajornats, 37 han demanat la devolució de l'import i no hi assistiran quan els facin finalment. Tot i que rep també espectadors de molts pobles de la Selva, amb el tancament comarcal ha optat per tirar endavant la funció d'aquest cap de setmana de Les coses excepcionals, explica el director del teatre bescanoní, Quim Marcé. Sis dels 72 compradors han optat per retornar l'entrada, per no poder arribar des d'altres comarques.

ElMini, anul·lat

A Figueres s'han retornat un centenar d'entrades i, en el cas d'Olot, amb el tancament del novembre, els equipaments municipals en van tornar 716. Un cop reoberts, han sigut 25 els tiquets retornats. Amb tot, una de les cites destacades d'aquest final d'any a la ciutat, el festival ElMini, que s'havia de celebrar al desembre després d'ajornar-se al març per l'esclat de la pandèmia, va suspendre la desena edició. El certamen acull bona part del públic dels pobles del voltant de la capital garrotxina i el fet que no hi pogués assistir pel confinament municipal va ser el principal motiu de la cancel·lació segons l'organització.