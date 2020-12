CaixaForum obre per Nadal amb la mostra «Descobrint inventores»

Coincidint amb les festes de Nadal, la Fundació «la Caixa» ha anunciat la programació especial per a tots els públics que ha organitzat a CaixaForum Girona, activitats programades fins al 4 de gener. Aprofitant les vacances escolars dels més petits, el centre cultural ha preparat un ventall d'activitats per a tota la família que inclou exposicions, espectacles musicals i diversos tallers per «aprendre i passar-ho bé alhora».

Una de les propostes més destacades de la programació nadalenca és la mostra d'il·lustració científica i el taller Explora: descobrint inventores. L'activitat inclou una exposició de la il·lustradora Sandra Uve que descobreix el paper de diverses científiques i inventores que han existit al llarg de la història, com per exemple la matemàtica informàtica Ada Lovelace, o les dues químiques Rosalind Franklin i Pilar Mateo. Els seus invents van tenir un gran impacte social, com ara crear algoritmes per a la computació, inventar la tecnologia Wi-Fi o desenvolupar robots i vacunes.

Segons l'organització, l'objectiu és donar a conèixer «el llegat científic de grans dones inventores i servir com a inspiració per a les futures generacions».

En paral·lel, es farà també un taller familiar de dibuix amb aquarel·les perquè els infants puguin representar la seva inventora preferida, tot barrejant l'art i la ciència. Aquesta doble activitat està programada per al 28, 29 i 30 de desembre, mentre que els tallers es faran a les 18 hores.

L'espectacle musical Papageno & Cia és un homenatge al compositor Wolfgang Amadeus Mozart i presenta el personatge de Papageno, de La flauta màgica. Aquest doble concert de «to còmic i distès» es representarà el 4 de gener de 2021 a les 11 i a les 17 hores.

En l'actuació, les veus en directe d'una soprano i un baríton, acompanyades de dos clarinets i un fagot, interpretaran les àries més reconegudes d'aquesta famosa òpera, a més d'altres obres del compositor austríac com ara Les noces de Fígaro, Così fan tutte i Don Giovanni.

Continuant amb l'àmbit musical, la segona proposta d'activitats és el taller «Vegetals electromusicals», en què s'experimentarà amb la creació d'un circuit elèctric per construir un instrument MIDI de música electrònica. En aquest circuit, però, no s'utilitzaran cables, sinó materials actuals i innovadors que podem trobar al nostre voltant, com per exemple plàtans, forquilles i enciams per «potenciar la imaginació i la creativitat de les criatures». L'activitat es realitzarà des del 28 al 31 de desembre a les 11 hores.

Durant el període de les festes nadalenques, el centre cultural també obrirà al públic l'exposició Poètiques de l'emoció, una mostra formada per un mapa iconològic que permet «crear connexions entre diferents artistes i estils amb l'emoció i les seves formes en la història de l'art».

Amb la intenció de facilitar l'accés a tothom i millorar l'experiència de tots els visitants, CaixaForum Girona recomana planificar la visita al centre cultural a través de la reserva o bé la compra directa de les entrades al seu web. A la mateixa pàgina web es pot consultar la disponibilitat d'entrades actualitzada per franges horàries. D'aquesta manera, l'entitat pot assegurar l'accés a la sala i el compliment de les mesures de seguretat sanitàries i les limitacions d'aforament.

Per completar l'experiència de la visita, també hi ha disponible un servei de mediació, en què hi haurà educadors a la sala a disposició del públic per resoldre qualsevol dubte o comentari sobre les exposicions. Aquest servei funcionarà de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, i els caps de setmana i festius, d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.