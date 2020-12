Txarango suspèn definitivament la gira de comiat 'El gran circ'

Txarango ha anunciat que suspèn de manera definitiva la gira de comiat 'El gran circ', dissenyada abans de la pandèmia, prevista des del començament del 2020, programada per a més de 100.000 persones i amb totes les entrades exhaurides des d'aleshores. El grup ha obert un sistema de devolució de les entrades que consisteix en la possibilitat de rebre el reemborsament o bé bescanviar-les per un disc "inèdit, d'edició limitada i numerada" que només es podrà adquirir a través d'una reserva fins al 21 de febrer, i que portarà per títol 'El gran ball'. Es tracta d'un disc doble amb portada il·lustrada per Ricardo Cavolo que recopila alguns dels temes emblemàtics del grup.

Segons una nota que ha fet pública el conjunt, les cançons que inclou el doble han estat "reinterpretades" al costat d'una trentena d'artistes, "amigues i amics del món de la música".

A banda, Txarango afirma que quan es puguin tornar a fer concerts programarà una nova gira de comiat per "celebrar, de la millor manera possible, el final del viatge".

"Ens ha costat molt prendre aquesta decisió, ja que hi ha moltíssima feina darrere del muntatge que teníem a punt. Sobretot, moltíssima il·lusió. El cert és que per a nosaltres era una proposta de somni", han admès els membres del conjunt.

Però després d'entendre que el muntatge, previst abans de la pandèmia, l'espai interior de la carpa o el fet de comptar amb totes les entrades exhaurides no permeten "cap flexibilitat" a l'hora d'adaptar-se a les mesures que poguessin facilitar els concerts.

"Ni volem ni ens podem permetre el luxe d'allargar eternament aquesta espera. Així que no ens queda cap altra solució que abandonar el format que teníem previst, retornar les entrades i començar a treballar des de zero en com acomiadarem el grup en aquests nous temps", han lamentat.