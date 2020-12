Jocs per a la supervivència del règim

Pàtria, religió, exèrcit i família. Quatre pilars de la propaganda franquista que no només es transmetien a través de la premsa, el cinema o la publicitat, sinó també les joguines. Una exposició temporal al Museu del Joguet de Figueres aborda aquests dies els joguets d'adoctrinament franquista a partir de nines vestides amb uniformes militars, jocs de taula que rememoraven gestes bèl·liques contra el bàndol republicà o revistes i setmanaris infantils.

Memòria lúdica de la dictadura. Jocs i joguets per a la reeducació política, que es podrà visitar al vestíbul del museu figuerenc fins al 6 de gener, interpel·la el visitant sobre el significat explícit d'aquest material destinat a les criatures i com es transmetien valors, idees i conductes per a la supervivència del règim.

A partir de peces de la col·lecció del museu i publicacions del Centre de Documentació del mateix equipament, l'exposició recull com arribaven als infants idees com la importància de l'exèrcit com a defensor de la unitat nacional o els rols de gènere a partir de les joguines, publicacions, llibres de text i campaments escolars organitzats, produïts i supervisats pel Frente de Juventudes i la Sección Femenina, els dos grans organismes d'adoctrinament de la joventut durat la dictadura.

Entre les peces exposades destaquen les Nines Marín, una línia de nines vestides amb uniformes de les diferents unitats militars del bàndol franquista creades l'any 1939 per una empresa de Chiclana. Ja acabada la Guerra Civil, les nines Marín, que eren característiques per la seva vestimenta basada en les tradicions d'Espanya, van passar a vestir uniformes com el de la Falange, els Requetés o els Regulars.

Jocs de taula com La entrada en Madrid o La Reconquista de España per als nens i material per aprendre a brodar per a les nenes són altres peces de la mostra, que també exhibeix revistes infantils com Flechas y Pelayos, Bazar o Chicas, que depenien directament de la Direcció General de Premsa i Propaganda del règim.

El contrast entre el món lúdic i la realitat de la guerra es percep a través de la contraposició de la premsa de l'època i algunes figures. És el cas d'un retallable del cuirassat Canarias, un dels més poderosos de l'armada franquista, que es pot veure acompanyat de retalls de diaris que relaten com aquesta mteixa nau va bombardejar la badia de Roses.

La idea de la mostra parteix del Treball Final de Màster d'un treballador del museu, Pol Forcadell, que després d'aquell projecte acadèmic ara fa una primera aproximació pràctica en aquest camp, mentre continua treballant per a una futura mostra més àmplia.

El Museu del Joguet també acull, fins al Dia de Reis, una altra exposició temporal de petit format, en aquest cas dedicada a les populars boles de neu. Les peces de l'exposició pertanyen a la col·lecció de Pilar de Ferrer Torró que va arribar a aplegar-ne 547- recentment donada al Museu per la seva família, amb el complement de la donació feta l'any 2016 per la família Gol-Sastre, que incloïa també una bona representació de boles de neu, la gran majoria de temàtica nadalenca.

Malgrat que es tracta d'un objecte poc estudiat, sembla que a principis del segle XIX ja existien bones de neu a França, tot i que les primeres documentades són les que van participar a l'Exposició Univeral de París de 1878, que van tenir un important èxit.