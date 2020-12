L'Strenes proposa donacions de dos euros per al voluntariat

El festival Strenes de Girona proposa als espectadors que donin dos euros per la compra de cada entrada del concert a la Federació Catalana del Voluntariat, que aplega més de 340 entitats i 80.000 voluntaris arreu de Catalunya. Els diners serviran per finançar un projecte d'alguna entitat social de Girona que serà escollit durant la Nit del Voluntariat, que es farà a la tardor. Amb aquesta donació, el festival vol recuperar la vessant solidària que havia adquirit en altres anys amb el got solidari quan es feien concerts gratuïts.

A més, el grup guanyador de la secció Talent Gironí de l'edició 2021 actuarà durant la cloenda de l'acte de la Nit del Voluntariat.

Oques Grasses, Stay Homas, Amaral i Judit Neddermann són alguns dels primers noms confirmats per a la vuitena edició del certamen, que se celebrarà la primavera vinent.