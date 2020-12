Un particular dona armes i monedes del segle XVII al XIX al Museu de Castelló

El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, de Castelló d'Empúries ha rebut la donació particular de 39 peces i objectes de diferents èpoques històriques, que passen a formar part del fons del museu. La donació és de Martín Guirado, un col·leccionista particular castelloní que ha manifestat el seu desig que aquestes peces formin part del patrimoni històric i cultural del municipi i que es conservin i s'exposin al museu. Aquesta és la segona ocasió que dona objectes al museu.

El conjunt d'objectes i béns mobles està format per 13 monedes d'entre 1658 i 1879; 11 bales de mosquet dels segles XVII i XVIII; tres insígnies de bronze i un precinte de plom del segle XIX (ca 1800); cinc objectes metàl·lics diversos, dels segles XVIII i XIX; dues figures petites en forma de cavallets, fets d'estany (ca 1890); una sivella de ferro per a cinturó, probablement del segle XIX; dos fragments de bola de canó, de ferro, del segle XVIII; i finalment també el canó de ferro forjat d'un mosquetó de pedrenyal, d'aproximadament l'any 1750, una peça d'una alta qualitat d'elaboració i, per tant, una bona arma de foc.

Pel que fa a les monedes, es tracta d'un conjunt numismàtic molt interessant i de gran valor cultural. Són monedes de diferents èpoques, la major part de coure o d'aliatge de ferro, i totes estan en molt bon estat de conservació; la més antiga data de 1658 i la més moderna, de l'any 1879. Pertanyen als períodes dels regnats de Carles III, Ferran VII, Isabel II i Alfons XII, entre d'altres.

Les bales de plom donades corresponen a la munició de mosquet, una arma de foc portàtil llarga dels soldats d'infanteria utilitzada entre el segle XVI i el segle XVII. De la col·lecció d'objectes donats destaca especialment un canó de ferro forjat d'un mosquet de pedrenyal, que es disparava amb una metxa i es recolzava en una forqueta, ja que era una arma pesant i llarga (el canó fa 72 cm); era l'evolució de l'arcabús, i el sistema de foc consistia a aplicar-hi una metxa i utilitzava bales de plom o de ferro.