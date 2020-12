Ajornen l'emissió en directe de «La Traviata»

El Gran Teatre del Liceu ha cancel·lat l'emissió en directe de La Traviata a cinemes de l'Estat i d'àmbit internacional, prevista pel 28 de desembre, degut a les restriccions actuals de la pandèmia a les sales. Entre les sales on s'havia de veure hi ha els Ocine de Girona, Platja d'Aro i Blanes. No obstant això, la institució manté l'enregistrament programat i el retransmetrà en diferit el maig de 2021.