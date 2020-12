Concert de Nadal de l'associació Messies Participatiu a la Casa de Cultura el 27

L'Associació Messies Participatiu organitza un concert de Nadal a Girona el 27 de desembre, a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura. Hi participaran la soprano Irene Mas i el tenor David Alegret, acompanyats al piano per Cláudio Suzin. Tindrà una primera part dedicada a compositors catalans, com Mompou, Toldrà i Guinovart, i la segona a àries d'El Messies de Handel, cançons de Nadal i el duet còmic Caro elisir, de l'òpera L'elisir d'amore. Cal inscripció prèvia per accedir-hi.