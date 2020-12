La festa de la tribu

Diu Sílvia Pérez Cruz que entén l'escenari com una petita societat, una comunitat en què cal aprendre a conviure i fer que les peces encaixin. Ha trobat els còmplices ideals en un grup de músics que l'han acompanyat tota la vida i que ara ha agrupat a la Farsa Circus Band: amb Marco Mezquida, Mario Mas, Aleix Tobias, Bori Albero i Carlos Monfort formen una tribu disposada a jugar amb un repertori que fa dialogar la música amb les altres arts. Dimarts van tancar un Temporada Alta anòmal i intermitent a l'Auditori de Girona, presentant Farsa (gènere impossible), un disc que uns dies abans havia desgranat en solitari al Municipal. Acompanyada per uns instrumentistes «generosos i amb un llenguatge propi» amb qui ha generat tanta intimitat que comparteixen vestuari i calçat, la cantant va lluir les cançons més recents, com Todas las madres del mundo o Grito pelao, al costat de les noves sonoritats de temes ja coneguts, com Pare meu o Mañana. «Estem molt contents de poder fer un concert!», havia dit a l'inici d'un espectacle que va tancar passades les dues hores, a pesar seu, pel toc de queda. Ho fa fer amb Siga el baile, tota una declaració d'intencions per allargar la interminable festa que celebra a cada recital amb la seva tribu.