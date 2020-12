Maria del Mar Bonet, Glaucs, «Noucents» i «La cabra», a l'Espai Ter el 2021

Maria del Mar Bonet, l'espectacle per repassar els 25 anys de Glaucs i La cabra o qui és Sylvia? són algunes de les propostes que passaran per l'Espai Ter de Torroella de Montgrí durant el primer semestre de l'any que ve. En total, l'equipament empordanès ha programat una vintena d'espectacles de teatre, música o màgia.

De l'apartat musical destaca el concert que oferiran la cantant Maria del Mar Bonet i el músic Borja Penalba, una parella musical que fa anys que treballa conjuntament i que arribarà amb nou disc sota el braç. A més, també hi ha previst un concert de Glaucs amb un espectacle per repassar els seus 25 anys de carrera i presentar noves cançons; un recital de Koko-Jean & The Tonics amb Dani Nel·lo que forma part de la programació del Black Music Festival i que s'ha hagut d'ajornar dues vegades aquest any o el Cicle Grans Orquestres, amb què l'Espai Ter reivindica el paper d'aquestes formacions que passen de la festa major a l'auditori amb els concerts de les orquestres Metropol i La Principal de la Bisbal.

Pel que fa al teatre, la programació inclou Una història real, del dramaturg i director Pau Miró i amb Julio Manrique i Mireia Aixalà; Cobertura, de Bruno Oro i Clara Segura o La cabra o qui és Sylvia?, una nova adaptació de la peça d'Edward Albee amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch.

Completen la programació teatral les propostes De mares i filles, amb Mont Plans i Annabel Totusaus, i Cinco horas con Mario, amb Lola Herrera pposant-se de nou al capdavant del famós text de Miguel de Delibes.

Amb l'objectiu d'ajudar els creadors locals, també s'han programat dues produccions professionals torrellenques: per una banda, Noucents. El pianista de l'oceà, de Cascai Teatre, amb música en directe; i per l'altra, un homenatge al poeta Ricard Creus titulat D'un altre temps que protagonitzen l'escultor Joan Vinyes, el músic Jordi Molina i l'actor Joan Massotkleiner. La proposta acull l'exposició de tres peces de Vinyes mentre sona la tenora de Molina i el recital de poemes a càrrec de Massotkleiner.

El cartell del primer semestre del 2021 també inclou la novena edició del FIMAG, el Festival Internacional de Màgia, que ja ha avançat algunes de les propostes que es podran veure al juny després de no poder-se celebrar fa uns mesos per la pandèmia. Destaca la Gala Internacional, amb cinc mags de reconegut prestigi que comparteixen escenari per a presentar els seus millors números. En aquesta ocasió pujaran a l'escenari de l'equipament baix-empordanès Raúl Alegría, Sebastién Déthise, Sergi Armentano, Léa Kyle i Raül Black.

També s'han anunciat els espectacles Canalla e irreverente, del mag Alex Navarro, i Don't blink!, de l'il·lusionista valencià G Alexander.

Venda progressiva d'entrades

Les entrades per als espectacles de gener a març i les del Fimag ja estan a la venda i les de les propostes previstes pels mesos d'abril i maig es podran adquirir a apartir del 19 de feber. Tot i això, els interessats ja poden fer una prereserva al web de l'equipament, que també ofereix la targeta T5, amb descomptes de fins al 70% amb la compra de cinc espectacles.

Pel que fa a les mesures de seguretat, s'ha limitat l'aforament a una tercera part del que permet el recinte per poder mantenir la distància de seguretat fixada per les autoritats; s'han senyalitzat itineraris per organitzar l'accés i la sortida dels espectadors; s'ha establert l'ús obligatori de la mascareta i és indispensable comprar les entrades de manera anticipada a la pàgina web o a les oficines de l'auditori.