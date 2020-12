L'escultura del Mil·lenari de Sant Pere ja llueix a Figueres

L'escultura que commemora el Mil·lenari de l'església de Sant Pere de Figueres ja llueix al temple. Agnus Dei - El meu nom és Salvador, de l'artista Duaita Prats, dibuixa la pareidòlia de l'anyell del sacrifici en l'escena del naixement, i per això mateix, segons explica, és «un cant a la vida i l'esperança, representat en el cicle etern que d'una manera espiritual va donar a conèixer i representa el missatge de Jesús». Destaca la referència a Salvador Dalí, escollit com a exemple dels conciutadans que han celebrat el baptisme i el funeral al temple.