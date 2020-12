40 anys de sanitat a través de l'objectiu

un llibre per homenatjar els sanitaris. Algunes de les imatges preses per Soriano que apareixen al llibre de PhotoClub, una publicació amb què el fotògraf vol retre homenatge a un col·lectiu de professionals que ara valorem més que mai. F

El prestigiós fotògraf banyolí Tino Soriano acaba de publicar CurArte, un llibre de fotografies en què repassa quaranta anys del sistema sanitari vistos a través del seu objectiu. El llibre, editat amb PhotoClub, pretén ser un recorregut visual pel dia a dia dels professionals sanitaris i els seus pacients, reflectint valors com la generositat o la solidaritat, però també les condicions difícils en què treballen, la improvisació o les interminables jornades laborals del col·lectiu.

A CurArte, el fotògraf de National Geographic recull imatges de quatre dècades de carrera que van des de les deplorables condicions en què vivien els interns d'un hospital psiquiàtric fins a fotografies actuals d'una residència per a la gent gran amb ancians infectats de coronavirus.

Sanitaris que es desplacen on faci falta per tractar els pacients sobre el terreny o especialistes d'hospital són alguns dels protagonistes d'una col·lecció fotogràfica que mostra els darrers avenços tecnològics en el camp de la medicina, però també intervencions quirúrgiques il·luminades amb un senzill telèfon mòbil per falta de més mitjans.

Premiat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears per la tasca divulgativa de la sanitat a través dels reportatges fotogràfics, Soriano ha treballat en desenes d'hospitals, col·laborant amb diverses entitats per documentar la realitat sobre el terreny.

Soriano, que entre d'altres guardons té el World Press Photo, explica al llibre que de jove volia ser metge -com el seu pare, pneumòleg de l'antic Hospital Antituberculós de Barcelona-, fins que va descobrir la fotografia. Quan treballava com a administratiu a l'hospital de Sant Pau, el centre va posar en marxa un departament d'audiovisuals i el seu primer encàrrec va ser documentar l'autòpsia d'una dona que tenia els òrgans invertits per una malformació genètica. Aquell a ser l'inici de molts més reportatges fotogràfics per cobrir les necessitats d'un dels principals centres hospitalaris de Catalunya, fins que va decidir deixar-ho tot per dedicar-se a la fotografia com a freelance. Des de llavors, el banyolí fa més de vint anys que col·labora amb National Geographic amb reporatges de viatges i aventures, i també ha publicat en altres mitjans de renom internacional com Paris Match, La Reppublica o Los Angeles Times.