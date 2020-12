Mor el guitarrista, cantant i compositor Amadeu Casas als 66 anys

El guitarrista, cantant i compositor Amadeu Casas ha mort aquest dissabte als 66 anys. El músic barceloní era una referent del blues a Catalunya, essent membre fundador de grups com Blues Reunion, Blues Messengers, Slide Company i Tandoori Lenoir. Casas també va col·laborar habitualment amb músics com Quico Pi de la Serra, Big Mama Montse, Dani Nel·lo, Txell Sust o August Tharrats. Deixa sis treballs discogràfics, de 1997 a 2015: Blues a go-go, Estrictament personal, Strollin' band, Blue Machine, Matèria orgànica i Lo gaiter de la Muga. "Gràcies, Amadeu Casas, per tot el llegat que perdura en la música i es farà gran en moltes persones. Una abraçada a tants que en ens sentim orfes avui", ha afirmat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.

"Ens deixa un autèntic referent en l'àmbit del blues, músic complet, guitarrista excel·lent, company còmplice de multitud d'artistes", han recordat des de la conselleria de Cultura. Companys de professió s'han afanyat a mostrar el seu condol per la mort del guitarrista barceloní. "Colpejat per la notícia. Ens ha deixat l'Amadeu Casas. Una gran pèrdua humana i musical. Bon viatge Amadeu", ha afirmat el saxofonista Dani Nel·lo. "Amadeu, quines òsties que ens fot la vida. Damunt de l'escenari vas ser etern. A baix, una persona increïble que bategava humanitat per tot arreu. Quina merda de 2020. Et trobaré molt a faltar, estimat. Tot el condol a la família i al Quico", ha afegit el cantautor Cesk Freixas.