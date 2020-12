La pandèmia no frena les matriculacions al grau d'Arts Escèniques de l'ERAM de Salt

El cop que la pandèmia ha suposat per a tot el sector cultural no s'ha traduït en un descens d'alumnes que volen dedicar-se al món de les arts escèniques. La prova més evident és que l'únic grau que es fa a Catalunya relacionat amb aquest àmbit, el de l'Escola Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de Girona (UdG), ha vist com el nombre de matrícules creixia respecte a l'any passat. Un fet que el cap d'estudis del grau, Eduard Molner, reconeix que els ha sorprès, especialment després de veure l'allau de notícies «negatives» que han aparegut sobre la cultura els darrers mesos.

A més, Molner reivindica la nova promoció d'estudiants, que, assegura, és una de les que ha començat amb més empenta de totes. «Estem molt satisfets perquè estem a la ratlla de 30 alumnes, que és un nombre molt còmode per fer docència i la gent que s'ha apuntat en té moltes ganes», assenyala Molner.

El cap d'estudis explica que, com la resta d'universitats, s'han hagut d'adaptar a les restriccions que obliga la pandèmia. En aquest sentit, Molner assenyala que les assignatures teòriques es fan en línia, però remarca que les presencials –una part important de la carrera – s'han mantingut, ja que a través de l'ordinador es perd qualitat en la docència.

Això sí, Molner deixa clar que gràcies a la possibilitat de poder treballar en espais grans i grups reduïts han aconseguit poder-ho fer «amb totes les garanties» de seguretat. A més, el professorat ha vist com els alumnes prenien mesures com les de no agrupar-se per estudiar plegats o dinar conjuntament a la universitat si eren de grups diferents. Tot plegat ha fet que els casos de contagi a l'ERAM fossin «molt pocs» i es poguessin fer les activitats amb «relativa normalitat».

Molner explica que si una cosa ha «donat ànims» al sector en general, però en especial als alumnes que cursen els estudis d'Arts Escèniques ha estat el fet que el festival Temporada Alta de Girona i Salt tirés endavant «sí o sí», tot i les dificultats i les restriccions.

Més enllà de la col·laboració amb l'ERAM, Molner assenyala que tot el sector s'ha vist «recolzat» per aquesta decisió. «No podria haver estat més encertada, perquè ha suposat una empenta no només pels que estaven implicats, que són molts, sinó també perquè ha aixecat la moral a tota la cultura en general», remarca el responsable dels estudis.

Una de les claus del Temporada Alta ha estat l'emissió en línia d'alguns dels espectacles. En aquest sentit, Molner assenyala que els alumnes que acabaven la carrera «han pres nota» d'aquesta iniciativa i revela que ja hi ha alguns treballs de final de grau (TFG) que incorporen aquesta novetat.

Qui veu el futur amb més incertesa, però, són els estudiants que ara acaben la carrera i que es troben amb les dificultats del mercat de treball, colpejat per la pandèmia en un sector tan sensible com aquest. Precisament per això, Molner indica que des de l'ERAM tenen un docent dedicat a acompanyar-los un cop han acabat i comencen a fer-se camí a la professió. A més, el cap d'estudis remarca que la transversalitat dels estudis permet oferir més sortides als estudiants, ja que no només estudien una especialització, sinó que toquen tots els aspectes de les arts escèniques, tant els creatius com els de programació.