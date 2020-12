La humitat i un possible atac bacterià degraden una joia de Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí fa sis mesos que treballa amb un equip multidisciplinari de científics en la restauració de la base de La creu de l'àngel, una joia exposada al Teatre-Museu Dalí de Figueres i que s'ha anat degradant per la humitat i un possible atac bacterià.

Una revisió rutinària de les joies que formen la mostra que hi ha a Figueres va permetre veure que hi havia una part de la base de la joia que s'havia esmicolat. A partir d'aquí, l'equip de restauradors de la institució va contactar amb el seu joier de referència, en el que va ser l'inici d'un procés que fa mig any que dura i que encara no té data final.

La Fundació Dalí ha hagut de recórrer a especialistes de diverses disciplines, com la joieria, la química, la gemmologia i la mineralogia, per estudiar la manera més idònia de restaurar l'obra i d'eliminar les condicions favorables per a la degradació i el possible desenvolupament de bacteris.

I és que un dels elements de què es composa la base de la joia, la marcassita, reacciona davant la presència d'humitat oxidant-se i generant sulfats, fet que ha provocat la disgregació d'una part de la marcassita.

A més de reduir la humitat relativa dins d'un recipient segellat, els científics han intervingut sobre la base de la peça aplicant uns vapors d'amoníac per neutralitzar, si n'hi ha, els bacteris.

Alhora, s'ha enviat una mostra de sulfur a uns laboratoris de Corea per fer-ne la seqüenciació de l'ADN, determinar si hi ha presència de bacteris i decidir com intervenir per evitar que es continuI fent malbé.

De moment, els visitants de l'equipament poden seguir veient la part superior de La creu de l'àngel, una obra que per a Dalí representava «el tractat de l'existència: la transformació del món mineral fins a l'àngel».

Amb elements de corall, lapislàtzuli o platí, es basa en la simbologia del número 12, que representa la perfecció per a la cultura occidental.

Es preveu que la base es retorni al museu figuerenc una vegada tinguin les condicions adequades i coneguin tots els resultats de les analítiques enviades a Corea.

Aquesta és la primera vegada que una de les joies dalinianes de la col·lecció Owen Cheatham requereix la intervenció d'un equip multidisciplinari tan divers, remarquen des de la institució empordanesa, que assenyala que cap altra joia de les 38 restants corre perill perquè els seus minerals i pedres precioses són estables als canvis d'humitat i de temperatura.