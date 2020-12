Mor el cantautor Armando Manzanero per la COVID-19

El cantautor mexicà Armando Manzanero, conegut com el rei de romanticisme, va morir ahir als 85 anys a causa de la covid-19 després de diversos dies intubat en un hospital. «Amb molt dolor lamento la mort del mestre Armando Manzanero, un dels més grans compositors de Mèxic. Les seves cançons són part definitiva de l'educació sentimental dels mexicans», va anunciarla secretària de Cultura de Mèxic, Alejandra Frausto.

L'autor de clàssics de la música romàntica mexicana com Somos novios, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover i No va ser hospitalitzat la setmana passada a Ciutat de Mèxic després donar positiu en covid-19 i intubat dies després. La seva última aparició pública va ser l'11 de desembre passat a Mèrida, capital de Yucatán, on va inaugurar el Museu Casa Manzanero.

Manzanero (Mèrida, 1935) deixa rere seu un llegat inoblidable en la història de la música en espanyol i especialment en el món dels boleros, una infinitat de discos venuts i innombrables reconeixements, com el Premi Grammy honorífic el 2014.