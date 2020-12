El Sismògraf d'Olot, en una aliança europea per la dansa

El Sismògraf d'Olot impulsa una xarxa de festivals i cases de dansa europeus que treballaran per enfortir el sector en el context de la pandèmia. El certamen olotí és un dels dotze membres de la iniciativa, finançada per la Unió Europea i batejada com a Big Pulse Dance Alliance. Durant quatre anys, els implicats col·laboraran en produccions de nous espectacles i treballant en mesures per sustentar el sector de la dansa.

L'objectiu és donar suport als coreògrafs perquè passin de fer muntatges en escenaris petits i mitjans a propostes per a espais de grans dimensions, en interiors i espais públics.

I és que es vol diversificar la programació de gran format i arribar al públic de proximitat a través de la programació a l'aire lliure. Aquesta línia d'espectacles de carrer se centrarà al desenvolupament de nous conceptes i models de treball per a gires internacionals, que impliquin a les comunitats locals.

El projecte vol estimular l'apartat artístic però també la gestió de projectes a través d'un programa de lideratges.