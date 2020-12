Cap dels assistents al concert de l'Apolo es va contagiar de covid-19

Cap dels 463 assistents al concert de la sala Apolo de Barcelona, que va tenir lloc el 12 de desembre en el marc d'un estudi clínic, s'ha contagiat del coronavirus, mentre que s'han registrat dues infeccions entre les 496 persones del grup control, és a dir, aquelles que no hi van entrar. Els doctors Josep Maria Llibre i Boris Revollo, responsables de l'estudi, han explicat que els resultats demostren que és «segur» assistir a un concert amb les mateixes condicions que les del 12 de desembre: tests d'antígens, mascaretes FFP2, control de fluxos, però en canvi, sense distàncies de seguretat. «L'estudi permet dir que si fas una activitat similar serà segura, però com més t'allunyis d'aquestes característiques, major és la incertesa», va afirmar ahir Llibre.

L'estudi PRIMA-CoV ha estat liderat per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i el Primavera Sound. L'objectiu de l'assaig clínic era avaluar la hipòtesi que l'assistència a un concert amb música en viu realitzat en unes condicions determinades de seguretat no s'associa a un increment d'infeccions de coronavirus.

Per això es va crear el grup de control, amb unes característiques molt similars a la del grup que sí que va estar a exposat a l'activitat per avaluar, sobretot tenint en compte que els participants podien infectar-se els dies següents al concert i que no es podria determinar l'origen del contagi. Tenir aquests dos grups ha permès generar dades.

Tots els participants eren majors d'edat i tenien menys de 60 anys; no patien malalties de base; no convivien amb gent gran i no havien estat diagnosticats de covid-19 en els darrers 14 dies.

A tots, se'ls va realitzar el mateix dia del concert un cribratge amb test d'antígens i un altre amb prova PCR. Tots els resultats del test d'antígens, que se saben al cap de pocs minuts, van ser negatius, que era un dels principals requisits per entrar al concert. Al cap de vuit dies, se'ls va fer una segona prova PCR per detectar possibles infeccions.

El concert tenia unes regles fixades. A més del test d'antígens negatiu, els participants van assistir-hi amb mascareta FFP2 i es van controlar els fluxos per evitar aglomeracions als accessos o als lavabos. Es va optimitzar la ventilació i els fluxos d'aire a les dues sales interiors i es va monitorar la qualitat de l'aire i la temperatura durant tot l'esdeveniment.

En canvi, els impulsors de l'experiment no van demanar als participants que mantinguessin les distàncies físiques. Els assistents van poder ballar, cantar i abraçar-se. També es van poder treure la mascareta en moments i espais concret. El concert va durar en total cinc hores i va tenir quatre actuacions, dues sessions de DJ i dues actuacions en directe. El temps mitjà dels assistents va ser de 2 hores i 40 minuts.

Els autors de l'estudi preveuen publicar-ne els resultats en una revista biomèdica i serà aleshores quan es produirà el màxim escrutini a l'assaig per part de la comunitat científica. Els investigadors es mostren convençuts que es reproduiran estudis similars.