Els cinemes espanyols perden 446 milions d'euros respecte a l'any passat

La pandèmia de la covid-19 ha frenat el creixement del sector cinematogràfic a Espanya, que «estava en alça», deixant unes pèrdues en taquilla de 446 milions respecte de l'exercici anterior –cosa que suposa un descens del 72%-, segons dades facilitades per la consultora ComScore. D'aquesta manera, la taquilla a Espanya ha tancat l'any amb un total de 169,7 milions d'euros de recaptació i 28,2 milions d'espectadors el 2020. Aquesta caiguda es produeix després de diversos anys de creixement en el nombre d'espectadors en sales de cine i després d'arribar al millor resultat de l'última dècada el 2019, amb més de 105 milions d'espectadors.

L'inici del 2020 seguia la mateixa línia de creixement que l'any anterior, amb un increment d'assistència del 7% acumulat en els mesos de gener i febrer, fins a l'explosió de la pandèmia de coronavirus, segons dades provisionals fins al 28 de desembre d'aquest any. El mes de març els cines, per primera vegada en la història, es van veure obligats a tancar les seves portes, a causa de les mesures adoptades pel Govern per frenar la pandèmia, durant tres mesos, fins a finals del mes de juny que es va iniciar la reobertura progressiva de les sales.

Durant els mesos d'estiu i impulsada per grans estrenes com la comèdia espanyola de Santiago Segura Padre no hay más que uno 2 o l'esperada Tenet de Christopher Nolan, la taquilla va començar a recuperar-se lleugerament, fins que es va iniciar la segona onada de la pandèmia i van tornar les restriccions a les activitats econòmiques, i amb elles, la cancel·lació de les estrenes més atractives de l'any.

Aquest any tan atípic ha finalitzat amb un mes de desembre on la taquilla, impulsada de nou per estrenes internacionals, millora la seva evolució i aconsegueix fites significatives, com la millor obertura d'una pel·lícula, Wonder Woman el 1984 de Patty Jenkins des del 28 d'agost amb l'estrena de Tenet i el millor cap de setmana, del 25 al 27 de desembre, des del 18 de setembre, amb una recaptació de 2,5 milions d'euros. Xifres que no obstant això han variat depenent del territori i les restriccions imposades per cada comunitat.

La pel·lícula Padre no hay más que uno 2 estrenada el 29 de juliol, lidera la taquilla amb més de 2,3 milions d'espectadors i 12,9 milions de recaptació. L'acompanyen al top 5 de pel·lícules més vistes 1917, Tenet, Bad boys for life i Adú. Es pot destacar que dues de les cinc pel·lícules més vistes d'aquest any es van estrenar després de la primera onada de la pandèmia, recolzant la reobertura dels cines. Finalment, la quota de cine espanyol tanca l'any amb un 25%, un 10% més que el 2019.

El cine espanyol tancarà l'any de la pandèmia de coronavirus amb una taquilla lleugerament superior als 40 milions d'euros, la xifra més baixa des que va començar el segle XXI, segons dades provisionals del Ministeri de Cultura i Esport. Sense grans títols per estrenar i amb unes xifres a la baixa a causa de les restriccions obligades a molts llocs d'Espanya, finalment es confirma que el coronavirus ha suposat un any negre per a la indústria cinematogràfica, que a finals de desembre ha arribat als 42 milions d'euros de taquilla acumulada.

Amb molts mesos de tancament a causa del confinament, les xifres del 2020 estan molt allunyades de l'anterior, quan es van assolir els 94,1 milions d'euros i 16 milions d'espectadors –el 2020, el nombre de persones que ha anat al cine és menys de la meitat d'aquesta quantitat, 7,2 milions d'espectadors-.

El 2018 la recaptació es va situar en 103,7 milions d'euros, amb Campeones encapçalant el rànquing (19 milions d'euros), i el 2017 es va assolir una xifra similar, gràcies en part a Tadeo Jones 2 (17,9 milions d'euros).