El 32è Festival de Cinema de Girona selecciona quatre projectes per participar en un 'networking' amb Netflix

El 32è Festival de Cinema de Girona ha seleccionat quatre projectes per participar en un 'networking' exclusiu amb Netflix. Dos són de llargmetratges i dos de sèries, i ara els seus creadors es reuniran amb un executiu de continguts de la plataforma, que decidirà si hi aposta o no. En concret, dels 195 projectes que s'han presentat, el jurat del Festival de Cinema ha escollit els del guionista madrileny José Redondo i la directora barcelonina Patricia Franquesa, i els de la productora basca Armentia Marín i el català David Ruiz. De moment, l'argument de cada projecte es manté en secret. El director del certamen, Lluís Valentí, destaca que el 'networking' de Netflix que s'ha concedit al Festival és "una gran oportunitat per al talent".

Cadascun dels quatre seleccionats tindrà una reunió privada amb un executiu de continguts de la plataforma audiovisual, que decidirà si participa o no al projecte. La finalitat de les trobades és despertar l'interès de Netflix per produir o coproduir tant els llargmetratges com les sèries.

Dels 195 projectes que s'han presentat, el jurat del 32è Festival de Cinema de Girona n'ha seleccionat quatre per participar a aquest 'networking', exclusiu a l'estat espanyol, que Netflix ha concedit al certamen. Els dos de llargmetratges els han presentat Redondo i Franquesa; i els de sèries, Marin i Ruiz.

El madrileny José Redondo, guionista cinematogràfic i escriptor, ja ha rebut reconeixements pels seus guions. El del llargmetratge 'Nunca nos dormiremos' va ser finalista a Sitges 2018; el del curtmetratge 'Kare', finalista al festival ABC guionistes i ARS Media 2018, i la sèrie de ficció 'Heartbeats, latidos de corazón', finalista al tercer Internacional Madrid Pitching 2020.

La directora de cinema barcelonina Patricia Franquesa ha format part de l'equip de producció de Heymann Brothers Films i Medalia Productions a Israel. El 2016 va tornar a Barcelona i va cofundar Gadea Films.

L'any 2019 va ser una de les seleccionades pel Festival de Locarno per participar al 'Match me!' (també, un espai de 'networking') i al 2020 ha aparegut a la revista 'Variety' com una de les productores catalanes més emergents. Actualment, Franquesa està editant 'Oh Dear Sara', el seu primer llargmetratge documental coproduït amb una productora sèrbia, i treballant en el segon ('Ole mi coño').

Armentia Marín forma part de l'Associació de Productors del País Basc. Al 2019 el certamen valencià VLC Pitcho Forum li va atorgar el premi al millor projecte de sèrie per 'Balea'. Entre els seus projectes també destaca el vídeo promocional per al centre Azkunia de Bilbao.

Finalment, David Ruiz Juanola es va formar a l'Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) de la Universitat de Girona (UdG). Va rebre un premi a la millor direcció artística al NotodoFilmFest 2017 per 'Nubes de azúcar', un projecte de ficció que tracta sobre les dificultats del pas de l'adolescència a la vida adulta.

"Gran oportunitat"

El director del 32è Festival de Cinema de Girona destaca que el 'networking' exclusiu de Netflix és "una gran oportunitat per al talent". "Hem aconseguit ser la porta de Netflix per a 195 projectes; el 'networking' esdevé un èxit, que ha sorprès tot el sector professional", subratlla Lluís Valentí. De moment, els arguments dels llargmetratges i les sèries, així com altres detalls, es mantenen en secret.

A més dels quatre projectes guanyadors, el jurat també n'ha seleccionat quatre més de finalistes. Dos de llargmetratges, que han presentat Lema Ferreira i el gironí Albert Blanch Serrat; i dos de projectes de sèries, de Víctor Sánchez-Beato Nodal i Alejo Ibáñez Pérez.

Els projectes seleccionats s'han donat a conèixer aquest divendres en un acte a l'hotel Carlemany de Girona (que s'ha fet combinant l'assistència presencial amb l'on-line).

El Festival de Cinema de Girona és el més antic de Catalunya després del de Sitges. En aquesta 32a edició, el certamen ha doblat el nombre de pel·lícules que hi han participat (passant de les 241 del 2019 a les 500 seleccionades). Els films procedien d'una cinquantena de països.