Villatoro, Sánchez Piñol i Xavier Bosch, novetats literàries de 2021

Els catalans Vicenç Villatoro, Albert Sánchez Piñol, Xavier Bosch, Laia Fàbregas, Joan Carreras, Berta Jardí, Muriel Villanueva, Jordi Cabré, Alba Dalmau i Marc Artigau són alguns dels escriptors amb noves obres en els primers mesos de 2021, en què també tornarà Raül Garrigasait.

En l'any que s'inicia, a més, Ara Llibres publicarà la biografia autoritzada d'Isabel-Clara Simó, de Jordi Tormo, quan es compleix el primer aniversari de la seva mort; es recuperarà la Poesia dispersa 1896-1924, de Josep Carner, i hi haurà una nova edició de la poesia completa de Miquel Martí i Pol, a càrrec d'Edicions 62.

Una de les autores més puntuals a l'hora de contactar amb els lectors serà la manresana Alba Sabaté amb Galetes de mel i gingebre (Columna), el dia 7, en un mes de gener en què Vicenç Villatoro presentarà La casa dels avis (Proa).

Altres novetats editorials en català seran No escriuré la teva història (Empúries), de Laia Fàbregas, sobre una saga familiar atípica a l'Amèrica més desconeguda, mentre que Joan Carreras ha creat una faula sobre l'existència en Torno a casa (Proa). Durant el mes, el lector podrà passar les pàgines de la nova novel·la de Vicenç Llorca, Simfonia de tardor (Columna); conèixer el debut en català d'Emma Riverola amb la novel·la negra Sal (Edicions 62), així com adquirir els premis Joanot Martorell i Just Maria Casero, El que en queda de la teva (Edicions 62), de Pepa Aguar, i Dinou vint (Empúries), d'Helena Carreras, respectivament.

L'autor de Victus, Albert Sánchez Piñol, presentarà Les estructures elementals de la narrativa (La Campana), on «revela» el secret dels seus relats, i el periodista Carles Porta reconstruirà el segrest de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu, a La farmacèutica. 492 dies segrestada (La Campana).

Angle publicarà el nou títol de Muriel Villanueva, Semiidèntics, sobre dos joves que es qüestionen la seva identitat i la seva realitat sexual, i Edicions 1984 recupera el primer assaig del prolífic Raül Garrigasait, publicat inicialment el 2012, en una nova edició, El gos cosmopolita i 2 especímens més.

Per la seva banda, l'actual directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, publicarà en Destino Atreveix-te a fer les coses a la teva manera i el periodista Donat Putx revelarà l'enigma de Pascal Comelade a Pascal Comelade, l'argot del soroll (Empúries).

El mes de febrer arribarà l'últim títol del periodista Lluís Foix, Una mirada anglesa (Columna), on recrearà les seves vivències de la seva època de corresponsal a Londres, i Marc Artigau descobrirà la seva nova obra, Jo era el món, on parla sobre el que comporta la desaparició d'una adolescent de disset anys en un poble.

Alba Dalmau presentarà Amor i no (Angle); Mª Mercè Cuartiella farà el mateix amb la seva nova novel·la, Un món sense l'Oriol Gante (Rosa dels Vents). A més, el músic Pau Riba donarà a conèixer la seva Història de l'univers (Males Herbes); el guionista Enric Gomà serà l'autor d'El català tranquil (Pòrtic).

El primer trimestre del l'any acabarà amb la presentació de la nova novel·la de Xavier Bosch, La dona de la seva vida (Columna). Rafael Vallbona estarà a les lleixes amb Swing (Edicions 62) i Laila Karrouch ho farà amb Que al·là em perdoni (Columna). A finals de març, Jordi Cabré descobrirà el seu nou títol, Sense fi (Univers), protagonitzat per una dona que veu el món en blanc i negre i a la qual acaben de segrestar.

Aquest mes, el periodista Salvador Alsius sostindrà que Com TV3 no hi ha(via) res (Pòrtic) i l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell publicarà a Destino Escrivim el futur amb tinta lila. També serà el debut de l'últim president del Parlament, Roger Torrent, qui presentarà Pegasus. L'Estat que ens espia (Ara Llibres), on narra el cas d'espionatge al Parlament.